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台南山上水道戲水池今天重開放 疫情緩再現遊客人潮

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南山上花園水道博物館戲水池今天重新啓用。圖／園方提供
台南山上花園水道博物館戲水池今天重新啓用。圖／園方提供

原本因為水情不佳關閉的台南山上花園水道博物館戲水池，近日來因為梅雨挹注，水庫進水豐沛，在今天再度啟用，適逢周末假期，加上疫情趨緩，吸引不少親子前來戲水消暑，再現人潮。

文化局指出，山上花園水道博物館的八田水池，從去年底開幕以來，就是小朋友最愛的區域，但因為是露天設施，館方除了設置循環過濾設備以外，每周並且固定更換新水，確保水質衛生。

日前因南部水情不佳暫時封閉，連日梅雨挹注水庫後水情恢復正常，館方接獲不少民眾反應，希望能盡快重新開放，館方昨天全面清洗曝曬後，今天起重新開放水池。

園方説，隨著疫情逐漸降溫，加上天氣逐漸穩定，園區一早也開始湧入人潮，開園一個小時，東側自小客車一百個停車位就已經客滿，上午遊客就逾千人，還有不少外地的遊客專程前來旅遊。

國內持續無本土病例，後疫情時代防疫也拚觀光，園方指出，預計隨著天氣逐漸好轉，遊客也會陸續回流，但目前防疫措施仍照常，量體溫、戴口罩，也要勤洗手。

台南山上花園水道博物館停車場再現排隊人潮。圖／園方提供
台南山上花園水道博物館停車場再現排隊人潮。圖／園方提供
台南山上花園水道博物館停車場再現車潮。圖／園方提供
台南山上花園水道博物館停車場再現車潮。圖／園方提供
台南山上花園水道博物館戲水池今重新啟用。圖／園方提供
台南山上花園水道博物館戲水池今重新啟用。圖／園方提供

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