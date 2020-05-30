台南山上水道戲水池今天重開放 疫情緩再現遊客人潮

原本因為水情不佳關閉的台南山上花園水道博物館戲水池，近日來因為梅雨挹注，水庫進水豐沛，在今天再度啟用，適逢周末假期，加上疫情趨緩，吸引不少親子前來戲水消暑，再現人潮。

文化局指出，山上花園水道博物館的八田水池，從去年底開幕以來，就是小朋友最愛的區域，但因為是露天設施，館方除了設置循環過濾設備以外，每周並且固定更換新水，確保水質衛生。

日前因南部水情不佳暫時封閉，連日梅雨挹注水庫後水情恢復正常，館方接獲不少民眾反應，希望能盡快重新開放，館方昨天全面清洗曝曬後，今天起重新開放水池。

園方説，隨著疫情逐漸降溫，加上天氣逐漸穩定，園區一早也開始湧入人潮，開園一個小時，東側自小客車一百個停車位就已經客滿，上午遊客就逾千人，還有不少外地的遊客專程前來旅遊。