為白海豚「加菜」！海巡署放流10萬尾牠最愛吃的黃錫鯛

迎接世界海洋日，海巡署第五巡防區指揮部結合多個海洋生態單位，今天抵雲林縣台西鄉漁港進行魚苗放流，為保育的白海豚「加菜」，一口氣放流多達10萬尾白海豚最愛吃，俗稱「枋頭」的黃錫鯛，小朋友快樂放流希望小魚兒快快長大，從中也了解魚類生物鏈，宛如上了一堂海洋生態課。

參加這場「魚苗放流，守護白海豚」活動包括第四岸巡隊、海洋委員會、海洋保育署、台灣海洋保育與漁業永續基金會、雲林縣政府漁業科及彰化環境保護聯盟，也吸引民眾共襄盛舉，為守護海洋盡一分心力。

海洋委員會海洋資源處長黃振德表示，去年通過的海洋基本法訂定6月8日為「世界海洋日」，今天是法案通過後的第1場魚苗放流，以保護白海豚的實際作為，來宣誓維護海洋生態平衡，更顯得有意義。

台灣海洋與漁業永續基金會執行長林愛龍也說，這次放流魚種，是選擇俗稱「枋頭」的黃錫鯛，不僅繁殖力強，也是白海豚愛吃的魚，共放流達10萬尾，藉以維持白海豚棲息環境生態系的完整，也讓民眾了解海洋保育及復育的重要性。

第五巡防區指揮部主任胡文雄說，海巡單位近1年來在雲嘉海域多次發現白海豚蹤跡，經記錄統計數量約20隻，且也多次救援擱淺的鯨豚，由於白海豚被列為瀕臨絕種的1級保育野生動物，這次能一起為海洋生態盡一分心力，大家甚感欣悅。

「小魚兒快快長大，可別被海豚吞進肚喔！」今天首度參與放流的小朋友特別開心，看到一尾尾可愛的小魚滑溜到海裡，也知道牠們可能成為海豚的腹中物，心中難免不捨，邊放流邊為小魚祈禱。

不過經保育人員說明「大魚吃小魚」的海洋生物鏈後，小朋友對海洋世界多所認識，也對生態保育多了一份關懷，孩子說，將來長大要保護海裡的魚，讓大魚小魚都生生不息，愈來愈多。