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影／你吃過日環食、地球和太陽巧克力嗎？

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
蕊杜巧克力工坊負責人黃盈傑與市府一同宣傳日環食奇景，他的星體巧克力也受天文迷歡迎。圖／黃盈傑提供
蕊杜巧克力工坊負責人黃盈傑與市府一同宣傳日環食奇景，他的星體巧克力也受天文迷歡迎。圖／黃盈傑提供

嘉義市蕊杜巧克力工坊負責人黃盈傑為迎接下月日環食天文奇景，耗時一年，設計出日環食、太陽、地球、土星、天王星、金星、銀河系、火星等星體的巧克力，栩栩如生的外觀，讓天文迷嘖嘖稱奇，可口滋味也讓人一口接一口，成為最佳「天文伴手禮」。

最應景的「日環食」巧克力，外觀就像太陽被月亮陰影擋住，黃盈傑從比利時找來有一小塊缺口的模具，呈現太陽逐漸被侵蝕的感覺，在表面畫上黃色食用顏料，再灑上可可粒營造陰影、斑點，內餡則是用香草搭配66%的巧克力，吃起來滑順可口。

「地球」巧克力的外觀有海洋、白雲和綠地，口感是以抹茶和草莓結合，抹茶的苦味、茶香，搭配草莓會帶出有層次的酸甜感，還有「太陽」巧克力，火紅外觀，內餡用的是伯爵奶茶搭配巧克力，吃起來有濃厚的珍珠奶茶風味。

其他星體巧克力還有「土星」是萊姆草莓口味、「金星」茉莉綠茶、「銀河系」阿里山黑糖、「天王星」澎湖仙人掌和「火星」法國栗子。

黃盈傑說，其實本來就有設計部分行星巧克力，但想到6月21日的日環食活動，錯過要等200年，是嘉義市一大盛事，因此就再研發這次天文奇景的三大主角日環食、太陽和地球，為了重現星體外觀，還到北回歸線太陽館，把9大行星地圖拍回來，細細揣摩才成功。

黃盈傑將星體巧克力集結成「銀河星禮盒」，特別又應景，嘉義市府也邀請黃一同北上，與市長黃敏惠宣傳日環食奇景，並推廣嘉義獨特的伴手禮。訂購專線（05）2369555。

銀河星禮盒巧克力讓天文迷嘖嘖稱奇，左起為日環食和地球巧克力。記者李承穎／攝影
銀河星禮盒巧克力讓天文迷嘖嘖稱奇，左起為日環食和地球巧克力。記者李承穎／攝影
日環食巧克力。記者李承穎／攝影
日環食巧克力。記者李承穎／攝影
銀河星禮盒巧克力讓天文迷嘖嘖稱奇。記者李承穎／攝影
銀河星禮盒巧克力讓天文迷嘖嘖稱奇。記者李承穎／攝影
嘉義市即將迎接日環食奇景，銀河星禮盒特別應景。圖／黃盈傑提供
嘉義市即將迎接日環食奇景，銀河星禮盒特別應景。圖／黃盈傑提供
銀河星禮盒巧克力讓天文迷嘖嘖稱奇。記者李承穎／攝影
銀河星禮盒巧克力讓天文迷嘖嘖稱奇。記者李承穎／攝影
地球巧克力。記者李承穎／攝影
地球巧克力。記者李承穎／攝影
土星巧克力。記者李承穎／攝影
土星巧克力。記者李承穎／攝影
銀河星禮盒巧克力讓天文迷嘖嘖稱奇。記者李承穎／攝影
銀河星禮盒巧克力讓天文迷嘖嘖稱奇。記者李承穎／攝影

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