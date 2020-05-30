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往來台南山區民眾福音 關廟到高雄交界小黃公車今上路

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南市「小黃公車」，今天正式進入龍崎、關廟地區服務山區偏遠民眾。記者周宗禎／攝影
台南市「小黃公車」，今天正式進入龍崎、關廟地區服務山區偏遠民眾。記者周宗禎／攝影

台南市山區不少較偏遠社區民眾搭公車不方便，市府規畫「小黃公車」，今天正式進入龍崎、關廟地區服務山區偏遠民眾。市長黃偉哲上午在龍崎區文衡殿前宣佈龍崎、關廟地區3條小黃公車紅11、紅12、紅13開始營運，提供在地鄉親合適的公車服務，共6條路線全數開通，明年將在海線地區推出小黃公車服務。

黃偉哲表示，小黃公車特色是「公車費用小黃服務」，除了左鎮、龍崎山區以外，也要推動到全市偏遠地區，小黃公車更靈活便利省油環保，比公車舒適，市民滿意度很高。

黃偉哲說，小黃公車初期固定路線，會比較到公車站或預約人較多再作調整，182線沿線附近居民可招手叫車，配合預約可減少公車空跑，「公車不一定是巴士，大家印象要調整了」。

大台南公車紅11線往牛埔農塘、紅12往烏山頭、紅13則是往高雄阿蓮，不但服務深入聚落，讓在地長者或學子有方便交通，也可提供觀光客前往牛埔農塘、月世界、烏山親山步道等需求，帶動地方發展。

台南市去年開通5條小黃公車受好評，今年規畫陸續在白河、左鎮、關廟、龍崎再開通6條，依據地方聚落特性提供合適運輸服務，「要讓大台南每個地方都有優質的公車服務」。

黃偉哲指出，小黃公車從最初的白河、玉井開始推廣，到最近的左鎮、龍崎關廟，將補足山線地區公車服務缺口，明年進一步推廣到海線地區，讓公車路網深入到台南市每個區域。

交通局局長王銘德表示，部份小黃公車服務是依據電子票證大數據分析後，將原有較少人搭乘的的公車班次改用小黃公車的轉型服務，尖峰時間乘客較多班次還是會用大型公車，例如紅11除第一班維持興南客運，其於上午8點到下午5點轉換為小黃公車，共12班次；紅12線6班次由小黃營運；紅13則是晚上8點以後2班次改由小黃，其於24班次維持興南客運營運，尖峰時段不會用小黃公車。

王銘德指出，本次3條小黃公車路線除提供原固定班次路線服務，民眾可於前一天下午5點前打電話(06)291-2222預約，只要兩人以上即發車，路線依原公車路線行駛，不能指定行駛其他路線或路徑，但可於站牌1公里內到定點接送提供彈性服務。

處長吳俁之指出，除增加預約班次，收費比照大台南公車收費，原使用電子票證上下車刷卡，即享有基本里程26元免費，持市民卡相關優惠也完全相同，「服務與優惠都不縮水，歡迎市民朋友多加持電子票證使用小黃公車」。

台南市「小黃公車」，今天正式進入龍崎、關廟地區服務山區偏遠民眾。記者周宗禎／攝影
台南市「小黃公車」，今天正式進入龍崎、關廟地區服務山區偏遠民眾。記者周宗禎／攝影
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