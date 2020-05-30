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不是去「萬象舞廳」！陳時中今晚「台南夜生活」曝光了

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南運河遊船。圖／台南市觀光旅遊局提供
台南運河遊船。圖／台南市觀光旅遊局提供

衛福部長陳時中今天預計下午約4時到台南，首站抵達奇美博物館，而除了公開行程之外，陳時中今晚還有一個「神秘行程」，外界原本好奇台南市長黃偉哲會不會帶他去六都第一個解封的「萬象舞廳」視察，如今行程曝光，部長晚上將到運河遊船欣賞台南美麗的夜景。

陳時中今天下午4時半左右會到奇美博物館，換上市府送給「防疫五月天」的套裝並召開記者會、訪視博物館防疫工作，隨後即到市區熱鬧的國華商圈，走逛正興街、國華街，同時也視察商圈的防疫措施，再搭雙層觀光巴士前往餐廳享用「阿中自助餐」，預計在晚間8時結束晚餐。

阿中部長來到台南會有什麼「夜生活」？由於台南「萬象舞廳」為六都第一個解封的舞廳，外界原本猜測市府會不會帶陳時中去視察防疫工作，不過，黃偉哲說，這是平常會去稽查的地點，但並非此次安排行程的去處。

據悉，陳時中將到安平漁人碼頭搭乘台南運河遊船，欣賞運河畔的美麗景緻。台南運河沿線橋梁都有設置夜間LED光雕，點綴運河沿途夜景。搭完遊船，陳時中將到安平大員皇冠假日酒店休息，在客房內瞭望無敵海景。

陳時中 奇美博物館
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