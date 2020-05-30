聽新聞
test
0:00 / 0:00
「老頑童」徐福昌推廣自然科學 導覽昆蟲親子免費參加
台南市「老頑童」徐福昌經營事業之餘長年推廣科學教育，近來除定期在台南市歸仁美學館開「孩童科學班」，還常在假日舉辦自然科學親子導覽活動，明天31日在新化林場舉辦季節昆蟲觀賞活動，要帶大家欣賞在地特有的蝴蝶、獨角仙與人面蜘蛛、泉字雲斑蛛等昆蟲，有興趣的親子可以免費自由參加。
徐福昌表示，參加的人要自行攜帶防蚊物品、水、帽子，著薄長修衣褲，家長要自行留意子女安全，明天上午9點10分到9點30分，他會在新化林場東成會館停車場等候眾人集合，如果當天上午下大雨就延期，查詢聯絡電話0933169250。
徐福昌現在每周六在歸仁美學舘開「孩童科學班」，教導親子DIY四輪傳動車、組合怪獸、機器人、熱壓鑰匙圈等等工藝品，要讓小朋友都能「自己動手做」並了解其中的科學根據，
徐福昌熱中舉辦自然科學營，年近60樂此不疲，他理工科出身，精通各類基本原理概念科學知識，近年工作之餘投入經營科學遊戲，在各級學校、社區大學、政府機關推廣。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言