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「老頑童」徐福昌推廣自然科學 導覽昆蟲親子免費參加

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
「老頑童」徐富昌教導孩童自製各種科學工藝品。記者周宗禎／攝影
「老頑童」徐富昌教導孩童自製各種科學工藝品。記者周宗禎／攝影

台南市「老頑童」徐福昌經營事業之餘長年推廣科學教育，近來除定期在台南市歸仁美學館開「孩童科學班」，還常在假日舉辦自然科學親子導覽活動，明天31日在新化林場舉辦季節昆蟲觀賞活動，要帶大家欣賞在地特有的蝴蝶、獨角仙與人面蜘蛛、泉字雲斑蛛等昆蟲，有興趣的親子可以免費自由參加。

徐福昌表示，參加的人要自行攜帶防蚊物品、水、帽子，著薄長修衣褲，家長要自行留意子女安全，明天上午9點10分到9點30分，他會在新化林場東成會館停車場等候眾人集合，如果當天上午下大雨就延期，查詢聯絡電話0933169250。

徐福昌現在每周六在歸仁美學舘開「孩童科學班」，教導親子DIY四輪傳動車、組合怪獸、機器人、熱壓鑰匙圈等等工藝品，要讓小朋友都能「自己動手做」並了解其中的科學根據，

徐福昌熱中舉辦自然科學營，年近60樂此不疲，他理工科出身，精通各類基本原理概念科學知識，近年工作之餘投入經營科學遊戲，在各級學校、社區大學、政府機關推廣。

「老頑童」徐富昌教導孩童自製各種科學工藝品。記者周宗禎／攝影
「老頑童」徐富昌教導孩童自製各種科學工藝品。記者周宗禎／攝影

「老頑童」徐富昌教導孩童自製各種科學工藝品。記者周宗禎／攝影
「老頑童」徐富昌教導孩童自製各種科學工藝品。記者周宗禎／攝影

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