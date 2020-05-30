聽新聞
test
0:00 / 0:00
豪雨過後 阿里山達娜伊谷出現限時夢幻飛瀑群
梅雨季連日豪大雨，為嘉義縣阿里山鄉帶來累計逾500毫米豪雨，八八風災重建區山美村達娜伊谷自然生態園區，出現限時夢幻瀑布群，多個飛瀑傾瀉而下，飄渺雲霧繚繞，站在吊橋上遠遠地觀賞相當壯觀，有如置身風景畫。
山美社區發展協會臉書貼出達娜伊谷飛瀑美景，山壁傾瀉多個瀑布，水量充沛，氣勢磅礡，十分雄偉壯觀；鄒族人說，飛瀑群所在地山谷，稱為「蟲蟲山」，當地生態豐富，昆蟲種類很多，豪雨過後只要有足夠雨量，瀑布群就出現。
站在山美大橋、福美吊橋或達娜伊谷吊橋，都能清楚看見叢山峻嶺間瀑布群，若未再降大雨，飛瀑就會變成涓涓細流，可說是「限時飛瀑美景」。
山美社區理事長安榮進說，前幾天一場豪雨還未出現飛瀑群，累計足夠雨量，昨天限時夢幻飛瀑就出現，「蟲蟲山」經歷85年賀伯颱風侵襲，沖刷出大片山壁，再經11年前八八風災等天災，造成地形地貌改變，部分翠綠山林，變成光禿禿的岩石峭壁，豪大雨就會有水流從山壁洩流而下。
八八風災阿里山降高達3000毫米雨量，摧毀鄒族20多年心血努力保育達娜伊谷溪，災後經行政院重建會、縣府及紅十字會等民間團體支持及災民努力，2011年重新開園，成為絕處逢生典範，外漂年輕人紛紛回山上，鯝魚導覽、鄒族舞蹈、吊橋風光、品味鄒族風味餐吸引遊客，去年底陸客不來又碰上疫情，遊客遽減，疫情趨緩，社區準備迎接國旅。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言