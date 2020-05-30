快訊

超越梅西、C羅！ 富比世體壇收入榜費德勒居冠

明尼蘇達暴動全美擴散：美國謀殺罪起訴施暴警察，有什麼隱憂？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

豪雨過後 阿里山達娜伊谷出現限時夢幻飛瀑群

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
豪雨過後阿里山達娜伊谷出現限時夢幻飛瀑群。圖／山美社區發展協會提供
豪雨過後阿里山達娜伊谷出現限時夢幻飛瀑群。圖／山美社區發展協會提供

梅雨季連日豪大雨，為嘉義縣阿里山鄉帶來累計逾500毫米豪雨，八八風災重建區山美村達娜伊谷自然生態園區，出現限時夢幻瀑布群，多個飛瀑傾瀉而下，飄渺雲霧繚繞，站在吊橋上遠遠地觀賞相當壯觀，有如置身風景畫。

山美社區發展協會臉書貼出達娜伊谷飛瀑美景，山壁傾瀉多個瀑布，水量充沛，氣勢磅礡，十分雄偉壯觀；鄒族人說，飛瀑群所在地山谷，稱為「蟲蟲山」，當地生態豐富，昆蟲種類很多，豪雨過後只要有足夠雨量，瀑布群就出現。

站在山美大橋、福美吊橋或達娜伊谷吊橋，都能清楚看見叢山峻嶺間瀑布群，若未再降大雨，飛瀑就會變成涓涓細流，可說是「限時飛瀑美景」。

山美社區理事長安榮進說，前幾天一場豪雨還未出現飛瀑群，累計足夠雨量，昨天限時夢幻飛瀑就出現，「蟲蟲山」經歷85年賀伯颱風侵襲，沖刷出大片山壁，再經11年前八八風災等天災，造成地形地貌改變，部分翠綠山林，變成光禿禿的岩石峭壁，豪大雨就會有水流從山壁洩流而下。

八八風災阿里山降高達3000毫米雨量，摧毀鄒族20多年心血努力保育達娜伊谷溪，災後經行政院重建會、縣府及紅十字會等民間團體支持及災民努力，2011年重新開園，成為絕處逢生典範，外漂年輕人紛紛回山上，鯝魚導覽、鄒族舞蹈、吊橋風光、品味鄒族風味餐吸引遊客，去年底陸客不來又碰上疫情，遊客遽減，疫情趨緩，社區準備迎接國旅。

豪雨過後阿里山達娜伊谷出現限時夢幻飛瀑群。圖／山美社區發展協會提供
豪雨過後阿里山達娜伊谷出現限時夢幻飛瀑群。圖／山美社區發展協會提供
豪雨過後阿里山達娜伊谷出現限時夢幻飛瀑群。圖／山美社區發展協會提供
豪雨過後阿里山達娜伊谷出現限時夢幻飛瀑群。圖／山美社區發展協會提供
豪雨過後阿里山達娜伊谷出現限時夢幻飛瀑群。圖／山美社區發展協會提供
豪雨過後阿里山達娜伊谷出現限時夢幻飛瀑群。圖／山美社區發展協會提供

鄒族 吊橋 八八風災
【閨蜜友情大考驗】看看你的專屬幸運色、送你閨蜜專屬好禮！

延伸閱讀

16縣市豪雨大雨特報 雙北注意大雷雨

動物森友會也能「很屏東」琉璃吊橋、燈塔妝點你的小島

想出去玩了！Pandora首推台灣限定阿里山、天燈吊飾

雲林豪雨低窪水深逾20公分 斗六民宅慘淹住戶無奈

相關新聞

不是去「萬象舞廳」！陳時中今晚「台南夜生活」曝光了

衛福部長陳時中今天預計下午約4時到台南，首站抵達奇美博物館，而除了公開行程之外，陳時中今晚還有一個「神秘行程」，外界原本...

豪雨過後 阿里山達娜伊谷出現限時夢幻飛瀑群

梅雨季連日豪大雨，為嘉義縣阿里山鄉帶來累計逾500毫米豪雨，八八風災重建區山美村達娜伊谷自然生態園區，出現限時夢幻瀑布群...

影／你吃過日環食、地球和太陽巧克力嗎？

嘉義市蕊杜巧克力工坊負責人黃盈傑為迎接下月日環食天文奇景，耗時一年，設計出日環食、太陽、地球、土星、天王星、金星、銀河系...

往來台南山區民眾福音 關廟到高雄交界小黃公車今上路

台南市山區不少較偏遠社區民眾搭公車不方便，市府規畫「小黃公車」，今天正式進入龍崎、關廟地區服務山區偏遠民眾。市長黃偉哲上...

「老頑童」徐福昌推廣自然科學 導覽昆蟲親子免費參加

台南市「老頑童」徐福昌經營事業之餘長年推廣科學教育，近來除定期在台南市歸仁美學館開「孩童科學班」，還常在假日舉辦自然科學...

府會走廊／陳家平夫妻 結縭30年一路相伴

嘉義市議員陳家平與妻子林惠品結縭30年，常聯袂出席各種場合，羨煞旁人，很少人知道兩人同月同日生，情誼還是從「急診室的春天...

否認收代辦費 嘉縣特定工廠協會：以服務為目的

工廠管理輔導法去年公布施行，領有臨時工廠登記業者施行日起2年內申請特定工廠登記。嘉義縣特定工廠發展協會辦座談會，縣府最近...

弱勢大專生暑期工讀方案 雲縣府加碼提出

疫情衝擊，各行各業工作機會緊縮，大學生暑期打工機會更是雪上加霜，雲林縣政府昨天釋出利多，率先推出弱勢家庭大專生暑期工讀加...

安心即時上工計畫缺工多 嘉市盼資格鬆綁

勞動部補助全台疫情「安心即時上工計畫」，受限勞保等規定，上工人數偏低，市長黃敏惠前晚參加中華民國餐飲業工會全國聯合會舉辦...

南方好食尚／蕊杜巧克力工坊 天文奇景變可口點心

嘉義市蕊杜巧克力工坊負責人黃盈傑為迎接下月的日環食天文奇景，耗時一年，設計出日環食、太陽、地球、土星、天王星、金星、銀河...

肥料供應要到位才能化解恐慌 雲林縣府為農民請命

農委會實施肥料預購及實名登記制度1個多月來，農民反映程序繁瑣，且未能考量到地力問題，雲林縣長張麗善今天下午向中央喊話，希...

首場農民福利政策說明會 陳吉仲親赴雲林講解

針對立法院最新通過農民退休制及農業保險等重要福利政策，農委會主委陳吉仲應立委劉建國邀請，晚間到農業大縣的雲林，召開全國第...

熱門新聞

獨／金門航空要飛了？幕後金主曝光宣稱砸50億

彰化縣148線二林段今通車 打通八卦山到海岸交通動脈

雨彈狂炸北市 二殯泡水辦告別式

35年前失事墜落校園 前飛官返校與救命恩人激動相逢

捷運環狀線出口設政大宿舍將拆惹生怨 捷運局：已定案

華新醫材致謝國軍 未來口罩很難只賣每片5元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。