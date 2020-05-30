豪雨過後 阿里山達娜伊谷出現限時夢幻飛瀑群

梅雨季連日豪大雨，為嘉義縣阿里山鄉帶來累計逾500毫米豪雨，八八風災重建區山美村達娜伊谷自然生態園區，出現限時夢幻瀑布群，多個飛瀑傾瀉而下，飄渺雲霧繚繞，站在吊橋上遠遠地觀賞相當壯觀，有如置身風景畫。

山美社區發展協會臉書貼出達娜伊谷飛瀑美景，山壁傾瀉多個瀑布，水量充沛，氣勢磅礡，十分雄偉壯觀；鄒族人說，飛瀑群所在地山谷，稱為「蟲蟲山」，當地生態豐富，昆蟲種類很多，豪雨過後只要有足夠雨量，瀑布群就出現。

站在山美大橋、福美吊橋或達娜伊谷吊橋，都能清楚看見叢山峻嶺間瀑布群，若未再降大雨，飛瀑就會變成涓涓細流，可說是「限時飛瀑美景」。

山美社區理事長安榮進說，前幾天一場豪雨還未出現飛瀑群，累計足夠雨量，昨天限時夢幻飛瀑就出現，「蟲蟲山」經歷85年賀伯颱風侵襲，沖刷出大片山壁，再經11年前八八風災等天災，造成地形地貌改變，部分翠綠山林，變成光禿禿的岩石峭壁，豪大雨就會有水流從山壁洩流而下。