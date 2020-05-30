台南安南區汙水下水道BOT 拚明年3月接管7萬9452公尺

台南市汙水下水道建設中，安南鹽水BOT系統是唯一採用民間業者共同參與政府重大工程建設（BOT）方式辦理之汙水下水道建設，執行7年完成接管5萬6403公尺，用戶1萬2200戶，目前持續進行二、三期工程，預計至110年3月可完成公共管線約7萬9452公尺，用戶接管約1萬5848戶，可望大幅改善整體安南區居家環境。

水利局表示，台南市汙水系統包括安平、虎尾寮、仁德、永康、官田（含六甲）、柳營（含新營、鹽水）及安南鹽水BOT系統，其中安南鹽水BOT系統是唯一採用民間業者共同參與政府重大工程建設（BOT）方式辦理之汙水下水道建設，藉此互補互利的合作方式引進民間資金投入，以減輕政府財政負擔，更能有效提升經營效率與公共工程品質。

台南市府在101年11月2日與民間機構龍湶水資源股份有限公司簽約辦理「促進民間參與臺南市鹽水汙水下水道系統建設之興建營運移轉（BOT）計畫」，總投資金額56.29億元，興建及營運範圍涵蓋鹽水、安南、安順及四草湖汙水分區約7662公頃，涵蓋本市安南區。本計畫特許年間為35年，興建期14年內預計完成公共管線15萬6560公尺，用戶接管3萬9000戶，提高本市用戶接管普及率約6.17%。

該計畫執行7年多，除完成安南水資源回收中心，每日可處理1萬3500噸汙水量外，第一期工程主要施作府安路（北）-郡安路（南）間、北安路（東）-安和路（西）-怡安路（南）間，及海佃路二段等範圍之公共管線及用戶接管作業，累計已完成公共管線5萬6403公尺，用戶接管1萬2200戶，已明顯改善安南區居家生活環境衛生。

為持續推展安南區汙水建設，民間機構龍湶公司投入資金，目前同步進行第二期、第三期管網及用戶接管工程，「第二期」施工範圍為安中路一段703巷以東、安通路五段以北、怡安路二段以南、北安路二、三段以西之區域，與北安路三段以東、頂安街以南、怡安路一段以北之區域，以及安和路二段以東、安通路二段以西之區域，管線施作長度為1萬2281公尺，用戶接管預計接管4904戶。

「第三期」施工範圍為安中路二段及怡安路二段以南、海尾路及大安街以北之區域，以及北安路三、四段以東、安和路四段533巷以南、安和路三段以西、頂安街以北之區域，管線施作長度為2萬9276公尺，用戶接管預計接管9756戶。