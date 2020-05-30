台南重要河川鹽水溪整治 七甲橋拆除重建解決防洪瓶頸

經濟部水利署第6河川局在台南鹽水溪分年分段治理，目前已整治至歸仁區八甲橋下游處，為改善鹽水溪防洪瓶頸段，南市府爭取鹽水溪七甲橋改建，新橋今年4月動工，預計明年2月底完工。

台南市水利局表示，鹽水溪七甲橋改建工程總經費為6154萬元，其中第6河川局補助2340萬元，南市農業局配合籌措3814萬元，由水利局負責新橋新建工程。

水利局說，依據鹽水溪治理計畫辦理七甲橋改建，銜接七甲橋的道路將配合抬升1.2公尺以上，嚴重影響鄰近居民出入，為此採用「變斷面鋼橋工法」，藉由兩端不等厚度減少落墩量（原橋墩2座，改建後為1座），調整路面高程的變化，以滿足防洪需求及解決居民進出問題。