肥料供應要到位才能化解恐慌 雲林縣府為農民請命

農委會實施肥料預購及實名登記制度1個多月來，農民反映程序繁瑣，且未能考量到地力問題，雲林縣長張麗善今天下午向中央喊話，希望能簡化肥料申購程序，發放標準更要因地制宜，將區域性地力納入考量，台肥優先供貨，以因應雲林農友所需。

張麗善說，最近傳聞肥料原料來自國外，引起農民恐慌，搶購囤積，使許多農民買不到肥料，縣府為免施肥不足影響農作，多次向縣農會及台肥反映農民缺肥問題，最近更函請農委會能讓農民可隨時購買肥料，同時除建議有機肥補助，也希望能對因缺肥而減產的農田區給予適當補貼，農委會也回應保證可讓農民足額購買所需肥料，並提供有機質肥料、微生物肥料、土壤地力改良資材等補助供農友使用。

張縣長指出，肥料預購及實名登記制度為分散用肥，以限量或建議農民依合理施肥方式購買，造成使用不方便。農民反映肥料實名制程序複雜，且領收的肥料數量和實際需求落差太大，她望能減化程序，不要限量，因地制宜滿足農民需求。