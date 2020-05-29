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首場農民福利政策說明會 陳吉仲親赴雲林講解

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
農委會主委陳吉仲應立委劉建國邀請赴雲林召開第一場農業福利政策說明會。圖／劉建國辦公室提供
農委會主委陳吉仲應立委劉建國邀請赴雲林召開第一場農業福利政策說明會。圖／劉建國辦公室提供

針對立法院最新通過農民退休制及農業保險等重要福利政策，農委會主委陳吉仲應立委劉建國邀請，晚間到農業大縣的雲林，召開全國第一場「農民福利政策座談會」，親自說明「農業保險法」、「農民退休儲金條例」及其他相關農業福利措施，他強調未來農作不必看天吃飯，農民退休生活更有保障。

陳吉仲說，農民靠天吃飯，一旦遭受天災，現行只有現金救助可幫助農民，但這顯有不足，所以他一再推動開辦農作保險，確保農民收入，感謝立委劉建國力挺農業保險法100億的基金，未來農委會將以此為基礎，朝向對產品的保險改為對家庭的保險，依家庭從農人數、耕作面積等，保障農民家庭收入，讓基金落實於農民身上。

陳吉仲指出，農民退休儲金是依據基本工資23800為基礎，每月農民可選擇提1%至10%的儲金，存入指定帳戶，政府也提撥相對金額存入帳戶，並保證每年3%的收益，農民滿65歲除老農津貼照領，再加上一筆按月領的退休金，退休生活更有保障，該政策明年元月上路，60歲以下有農保的人都可參加。

劉建國表示，新農業政策的推出，對農民權益大大提升，除農作有保障，且退休金也不再是軍公教和勞工才有，農民一樣可擁有衣食無虞的退休生活，享受清福，感謝陳主委的用心，尤其來農業大縣的雲林召開第一場說明會更具意義。

農委會主委陳吉仲應立委劉建國邀請赴雲林召開第一場農業福利政策說明會。圖／劉建國辦公室提供
農委會主委陳吉仲應立委劉建國邀請赴雲林召開第一場農業福利政策說明會。圖／劉建國辦公室提供
農委會主委陳吉仲應立委劉建國邀請赴雲林召開第一場農業福利政策說明會。圖／劉建國辦公室提供
農委會主委陳吉仲應立委劉建國邀請赴雲林召開第一場農業福利政策說明會。圖／劉建國辦公室提供

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