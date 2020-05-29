首場農民福利政策說明會 陳吉仲親赴雲林講解

針對立法院最新通過農民退休制及農業保險等重要福利政策，農委會主委陳吉仲應立委劉建國邀請，晚間到農業大縣的雲林，召開全國第一場「農民福利政策座談會」，親自說明「農業保險法」、「農民退休儲金條例」及其他相關農業福利措施，他強調未來農作不必看天吃飯，農民退休生活更有保障。

陳吉仲說，農民靠天吃飯，一旦遭受天災，現行只有現金救助可幫助農民，但這顯有不足，所以他一再推動開辦農作保險，確保農民收入，感謝立委劉建國力挺農業保險法100億的基金，未來農委會將以此為基礎，朝向對產品的保險改為對家庭的保險，依家庭從農人數、耕作面積等，保障農民家庭收入，讓基金落實於農民身上。

陳吉仲指出，農民退休儲金是依據基本工資23800為基礎，每月農民可選擇提1%至10%的儲金，存入指定帳戶，政府也提撥相對金額存入帳戶，並保證每年3%的收益，農民滿65歲除老農津貼照領，再加上一筆按月領的退休金，退休生活更有保障，該政策明年元月上路，60歲以下有農保的人都可參加。