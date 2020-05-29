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文資保存非照單全收 台南火車站周遭不列冊追蹤

中央社 / 台南29日電

台南文化守護行動聯盟推動台南鐵道文化保存，向台南市文資處提報台南車站周邊暨鐵線道群為文化景觀，文資處今天現勘審查，作成不列冊追蹤的決定。

被提報的文化景觀，北起小東路、南至林森路，東、西側以台南車站後站、前站範圍為界，包括施工監看過程發現的疑似大北門城垣遺構、轉車台遺構，過去文資處受理提報過的第二月台、壽陸橋、東門驛、光華街鐵道橋、月見堂溪鐵道橋、鐵路極西點等。

台南市文化資產管理處今天現勘，且請提報團體到場說明，比對檢視。文資處認同此場域呈現鐵路與周遭生活關聯的歷史過程，但這些設施與遺構雖各自承載不同歷史，卻未和自然環境互動呈現明顯相關性，也未符合人類與自然環境經長時間持續且相互影響的價值意涵，未達登錄史蹟或文化景觀基準，決定不列冊追蹤。

文資處人員表示，這些從日治、戰後以來因應鐵路運輸需求而建造、停用、改建的設施構造，在未來綠園道規劃時，有潛力成為和地方區域發展連結的節點，與文化保存創造雙贏。

文資處人員說，城市發展是持續轉變的過程，隨著不同時代都有相關的地景改變或建物去除疊加，從來不是凍結在某個時代。文資保存是為了後世，而非對城市變遷的懷舊照單全收。

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