肥料實名制 張麗善籲簡化程序因地制宜

雲林縣政府接獲許多農民反映，肥料實名制程序繁瑣且有許多問題，縣長張麗善今天向中央喊話，呼籲農委會簡化肥料申購程序，更要因地制宜，將區域地力不同納入考量。

雲林縣府為免施肥不足造成農民收益受影響，從今年2月起不斷地跟雲林縣農會、台肥公司反映農民缺肥等問題，希望中央能夠瞭解地方需求，張麗善今天再呼籲農委會將區域地力不同納入考量，隨著市場逐漸復甦，調整購肥政策，以維護農民生計。

種植水稻的農民謝志平指出，鄉下許多青農跟地主租田耕種，但是中央將肥料改為實名制後，地主不願意提供相關資料，導致青農無法購買到足夠的肥料。

農民高宗懋則說，自己15日登記購買肥料，可是截至今天尚未領到，眼看6月即將進入下一期耕作，屆時肥料還沒送到，會引起恐慌。

因新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，引發部分農民恐慌心理出現而搶購肥料，農委會3月中推動預購服務。

為精準供應農友需求及建立肥料合理調配機制，保障農友用肥權益，更自4月15日起推動實名制預購肥料補助措施，同時40公斤每包補助新台幣20元。