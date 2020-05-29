好消息！雲林加碼大學生暑期打工機會 薪資23800元

疫情衝擊，各行各業工作機會緊縮，讓大學生暑期打工機會更是難上加難，雲林縣政府釋出利多，今天率先宣布推出經濟弱勢家庭大專生暑期工讀加碼方案，只要設籍雲林並具大專在學學籍，家庭年所得148萬元以下、低收入戶、中低收入戶、身心障礙等學生，非應屆畢業生皆可報名，6月5日至6月14日受理報名。

雲林縣長張麗善說，中央祭出高達1兆500億元紓困，但忽略大學生打工族。勞動部推出「安心即時上工」方案，但規定須在申請登記前1年要有勞保或就業保險紀錄，許多大學生或初入社會群族並無此資格。

她說，雲林縣府每年辦理「大專青年學生公部門暑期工讀計畫」，但僧多粥少，今年有400多位學生報名，今天透過直播抽籤，只60人獲得工讀機會，向隅的學生很失望。雲林縣議會議請求加碼，縣府從善如流，推出工讀加碼方案，讓有意願且符合條件的學生，有機會到公部門打工賺學費、生活費。

縣議員蔡東富、黃文祥、賴淑娞、林岳璋、鍾明馨、游淑雲、黃美蘭、王鈺齊等人今天到場共同宣布這項好消息。