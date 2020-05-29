響應531世界無菸日 嘉義縣全國首創3好福袋

響應「531」世界無菸日，嘉義縣衛生局下午舉辦「滅菸魔法福氣抵嘉」活動，全國首創推出3好福袋活動，主打透過「愛的力量」鼓勵周遭吸菸者提升戒菸動機並使用戒菸服務，分別為「孕氣好」、「服務好」、「戒得好」。

活動邀請職場代表、孕媽咪及正接受戒菸療程者、保健志工等，在化身巫師的代理局長趙紋華帶領下，以魔法棒創意領取「3好福袋」，響應無菸環境，支持推動菸害防制。

來自六腳鄉的呂姓男子已有8年菸癮，此次在妻子懷了第三胎時，為了給孩子們更加健康安心的環境，下定決心為愛戒菸，成了活動中最佳代言人。

3好福袋:第1「孕氣好」，針對設籍嘉縣孕媽咪，只要帶1名同住或周遭吸菸者接受菸害防制衛教及戒菸服務，可獲得好孕福袋禮（內有紗布衣、紗布巾、面紙及濕紙巾等），同行接受戒菸服務者除享精美禮品，另可獲得禮券，透過親友因愛護孕婦及胎兒健康，增強戒菸動機，發揮好孕福袋1+1加成效果。

第2「服務好」，衛生局貼心考量辛苦勞工朋友，常因工作不便接受戒菸服務，推專業戒菸衛教團隊送到場服務，只要透過公司提出職場戒菸服務或戒菸班需求，團隊將前往職場服務。

第3「戒得好」，戒菸過程除身體不適應外，不少戒菸者感到心靈上無助，為提升戒菸者戒菸動機，首創將有保健志工陪伴戒菸者提供支持與關懷，度過辛苦戒菸過程。

「3好之外，還要再加一個好，教得好！」趙紋華強調，從小向下扎根，校園開始菸害防制衛教，透過小朋友力量回家對家人宣導，讓親友也能成功戒菸。