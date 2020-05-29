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疫情趨緩振興觀光啟動 踩線團抵嘉義縣放心玩

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
交通部觀光局與全國旅行業全國聯合會攜手的防疫旅遊啟動，踩線團抵達嘉義縣，進行2天1夜旅遊，文化觀光局長許有仁（右）熱情歡迎接待。圖／縣府提供
交通部觀光局與全國旅行業全國聯合會攜手的防疫旅遊啟動，踩線團抵達嘉義縣，進行2天1夜旅遊，文化觀光局長許有仁（右）熱情歡迎接待。圖／縣府提供

交通部觀光局與全國旅行業全國聯合會攜手的防疫旅遊啟動，踩線團昨天抵達嘉義縣，進行2天1夜旅遊，文化觀光局長許有仁熱情歡迎接待；明天縣長翁章梁將帶領大阿里山區觀光業者，在優遊吧斯鄒族文化部落，共同宣傳推出好康好玩的住宿、購物等觀光活動。

嘉縣踩線團員來自高雄及屏東旅行公會，102名團員走訪阿里山觸口阿管處，牛埔仔草原、逐鹿部落、梅山經典小鎮，以及太平雲梯等著名觀光景點。

許有仁說，觀光局27日啟動防疫旅遊，7月1日將啟動第二階段「安心旅遊」，6月8日前公布補助辦法，透過防疫踩線，實際旅遊回饋經驗方式，建構防疫旅遊守則，推動安心旅遊國旅補助，帶動觀光產業逐步解封。

縣府6月起陸續推出精彩旅遊活動，首先迎接天文盛事6月21日觀測日環食，7月連續兩個周末東石「海之夏」活動，8月外傘頂洲及親子主題觀光旅遊。

9月至11月秋高氣爽季節，推動脊樑山脈旅遊，以台18線及166縣道周遭步道結合小鎮、生態旅遊、茶旅體驗、部落觀光，藉由跨域資源整合，強化多元的觀光動能，冀遊客漫步山林古道秘境，感受脊梁山脈之美。

交通部觀光局與全國旅行業全國聯合會攜手的防疫旅遊啟動，踩線團搭乘遊覽車抵達嘉義縣，進行2天1夜旅遊。圖／縣府提供
交通部觀光局與全國旅行業全國聯合會攜手的防疫旅遊啟動，踩線團搭乘遊覽車抵達嘉義縣，進行2天1夜旅遊。圖／縣府提供

防疫旅遊 觀光局 國旅補助
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