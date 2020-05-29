聽新聞
test
0:00 / 0:00
疫情趨緩振興觀光啟動 踩線團抵嘉義縣放心玩
交通部觀光局與全國旅行業全國聯合會攜手的防疫旅遊啟動，踩線團昨天抵達嘉義縣，進行2天1夜旅遊，文化觀光局長許有仁熱情歡迎接待；明天縣長翁章梁將帶領大阿里山區觀光業者，在優遊吧斯鄒族文化部落，共同宣傳推出好康好玩的住宿、購物等觀光活動。
嘉縣踩線團員來自高雄及屏東旅行公會，102名團員走訪阿里山觸口阿管處，牛埔仔草原、逐鹿部落、梅山經典小鎮，以及太平雲梯等著名觀光景點。
許有仁說，觀光局27日啟動防疫旅遊，7月1日將啟動第二階段「安心旅遊」，6月8日前公布補助辦法，透過防疫踩線，實際旅遊回饋經驗方式，建構防疫旅遊守則，推動安心旅遊國旅補助，帶動觀光產業逐步解封。
縣府6月起陸續推出精彩旅遊活動，首先迎接天文盛事6月21日觀測日環食，7月連續兩個周末東石「海之夏」活動，8月外傘頂洲及親子主題觀光旅遊。
9月至11月秋高氣爽季節，推動脊樑山脈旅遊，以台18線及166縣道周遭步道結合小鎮、生態旅遊、茶旅體驗、部落觀光，藉由跨域資源整合，強化多元的觀光動能，冀遊客漫步山林古道秘境，感受脊梁山脈之美。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言