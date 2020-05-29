台南「河樂廣場」將辦6系列活動 滿足各年齡喜好

被譽為世界七大令人期待的公園之一「河樂廣場」，從今年3月開幕以來吸引不少民眾朝聖，台南市政府為了挑戰河樂廣場空間環境的可能想像，將舉辦6項系列活動與藝術表演，並蒐集民眾的意見回饋，作為未來招商的參考。

台南市都發局長莊德樑表示，市府對於河樂廣場未來發展並沒有設限，6月至8月間，河樂廣場將陸續推出多場系列活動，包含震撼的聲光表演及靜態的藝文展覽，百變河樂如其名，將滿足各族群各年齡層的喜好。

6月登場的是為期半年的「運河故事館」實體展覽，透過舊時人物、物件、影像的展出，讓大眾看見中國城昔日繁華，也牽動著老台南人舊時的情感；河樂廣場的新生代情感，則將規畫VR互動區，以趣味方式讓觀賞者也能參與過往運河碼頭的繁榮街景，透過現代科技帶出文化傳承。

「故事舞劇民眾參與」將由參與課程的民眾共同創作一齣屬於河樂場域的獨特生命之舞，並於現場成果發表，讓民眾用舞蹈及戲劇述說自我在台南的生命經驗，深化城市認同感，讓每個人都能成為城市的主角。

預計在暑假期間舉辦的「親子小學堂」，則是以寓教於樂的闖關及體驗活動，讓下一代更了解河樂廣場的過去人文歷史，並對台南新地標有更深層認同。

「光之舞影現代藝術」將結合現地創作的舞蹈及光之藝術家雷射光束作品，用藝術講述海洋環境議題，夜間的光影變化及聲光效果將為河樂廣場創造獨特的視覺意象。

夏日傍晚的「樂團輕輕唱」將以輕柔的音樂詮釋對大地的熱愛，三五好友坐在池邊傾聽音樂感受落日氛圍，將深化年輕族群對於河樂廣場的好感度。

最終場的「夏日水畔電影院」預計以藝文、懷舊電影為主題，觀眾可以選擇在場域中駐足，或是悠悠地泡在水中，享受電影時光，喚起舊時在中國城欣賞電影的往年日常。詳細活動內容可查詢「河樂廣場The Spring」臉書粉絲專頁。