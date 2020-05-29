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陳時中台南行程曝光！欽點去南台灣最大野生動物園
衛福部長陳時中明後天到台南的行程曝光了！台南市政府安排奇美博物館、國華街、賞蓮花等多處行程，其中，陳時中還親自指定要去南台灣最大野生動物園「頑皮世界」視察防疫情形，一方面替台南行銷，另方面仍不忘防疫工作。
陳時中明天下午開完防疫記者會後，即驅車南下，首站預計4時半左右會抵達奇美博物館，接著再到中西區國華商圈視察防疫措施，之後再搭雙層巴士前往餐廳，享用「阿中自助餐」。
台南市長黃偉哲表示，「阿中自助餐」由多家餐廳、飯店業者結合在地食材，製成豐盛的小吃美食，取餐方向採「順時鐘」，大家用餐時會以隔板做好防疫。
黃偉哲今天上午透露阿中部長昨晚親自指定要去一處「神祕地點」，市府努力「順」行程，終於在今天傍晚確定周日一早到「頑皮世界」，視察動物園的防疫工作。
之後，部長會到白河賞蓮花、品嘗農特產，再到尖山埤江南度假村享用「英雄宴」，接著下午召開防疫記者會後，即前往嘉義搭高鐵赴台中。
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