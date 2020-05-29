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亞太區智慧城市大獎 台南奪智慧水務獎項

中央社 / 台南29日電

「IDC SCAPA亞太區智慧城市大獎」今天揭曉，台南市以智慧防汛網建置計畫，榮獲「智慧水務」獎項。

台南市政府研究發展考核委員會發布新聞稿指出，「IDC SCAPA亞太區智慧城市大獎」素有亞太智慧城市奧斯卡之稱，得獎名單今天公布，台南市奪得「智慧水務」獎項。

水利局長韓榮華表示，台南首創整合多元感測，提供防汛即時模擬，採用人工智慧（AI）技術，以台南歷史事件淹水、各傳感器即時回傳資訊、每小時產出未來3小時至6小時淹水模擬預測。

他說，台南防災預警資訊，透過「台南市水情即時通」APP及Line Bot水情機器人聊天，主動推播資訊給民眾，並將防災機制納入鄰里長預警系統，必要時進行通知預警性避難及疏散作業，落實自主防災。

研考會主委趙卿惠說，台南市政府相當重視智慧科技應用與城市治理落實，透過智慧雲端防汛決策平台及視覺化空間儀表板，整合既有防汛模擬成果、感測裝置及自主防災單位，即時產出統計圖報表，大幅增加防災決策全盤掌握性與效率。

她表示，台南防災資訊公開透明，使民眾、業務人員及決策者在平台即時掌握台南市各地的水情監測資料，以創建防洪最佳實踐，提升預警應變能力。

國際數據資訊IDC（International DataCorporation）是全球性科技諮詢與研究調查組織，協助城市制定政策及技術決策。每年的亞太區智慧城市大獎評比，為亞太區各項智慧城市傑出成就項目提供一個最佳典範平台。今年有14個國家逾200個智慧城市專案提名，內部評選出63個專案項目入圍決賽，再經公開網路投票、IDC國際顧問委員會評選出得獎名單。

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