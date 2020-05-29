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影／等好久了！嘉義市這酒店防疫檢查合格今晚復業

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
美麗華酒店今天下午完成防疫稽查後，立即拜拜準備營業。記者卜敏正／攝影
美麗華酒店今天下午完成防疫稽查後，立即拜拜準備營業。記者卜敏正／攝影

國內新冠肺炎疫情趨緩，嘉義市府昨日宣布，「有條件」解封有女陪侍服務酒店與舞廳等營業場所，並函發「自主檢查表」給32家業者，今天中午前已有7家業者送件，向市府建設處工商科提復業申請，市府聯合稽查小組下午到美麗華酒店核查後表示「合格」，今晚即可開始營業。

嘉義市建設處表示，市府各局處依各自權責列出規範，像是用餐、唱歌座位「梅花座」，包廂內是否需要隔板，是否有實名制登錄表，以及消防設施等是否符合規範，今天到美麗華這家業者稽查都合格，雖然今天來不及發公文，但已同意業者今晚可營業，市府周一再補發公文。

建設處說，今天下午完成送件業者，聯合稽查小組都會趕在明天晚上前完成稽核，盡速讓業者復業，但業者做好防疫，若有消防安全等其他規範未通過，一樣不會同意復業。

「等好久了，大家哀哀叫！」美麗華酒店經理劉美麗坦言，4月10開始大家就停業、沒工作至今，工作人員、小姐都只能借錢、申請紓困，或待在家中傷心，現在能夠營業，要趕快通知小姐、服務人員上班，也會依照政府要求做好防疫。

酒店唱歌包廂也拉大座位間距。記者卜敏正／攝影
酒店唱歌包廂也拉大座位間距。記者卜敏正／攝影
美麗華酒店餐桌，規範「梅花座」一桌只能坐6人。記者卜敏正／攝影
美麗華酒店餐桌，規範「梅花座」一桌只能坐6人。記者卜敏正／攝影
嘉義市政府聯合稽查小組，今天到美麗華酒店防疫稽查。記者卜敏正／攝影
嘉義市政府聯合稽查小組，今天到美麗華酒店防疫稽查。記者卜敏正／攝影
嘉義市政府聯合稽查小組，今天到美麗華酒店防疫稽查。記者卜敏正／攝影
嘉義市政府聯合稽查小組，今天到美麗華酒店防疫稽查。記者卜敏正／攝影

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