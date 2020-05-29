雲林縣提供經濟弱勢大專生暑期工讀 月薪有保障

就讀大三的丁姓男學生以往暑假為了家計和學費打工，今年受疫情影響，打工機會沒了，雲林縣政府今天因此推出經濟弱勢大專生暑期工讀方案，月薪新台幣2萬3800元，名額沒有限制。

丁姓男學生表示，由於家庭經濟因素，別人放暑假是出門玩樂，他必須打工維持家庭生計及賺取註冊費，受到新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，工讀的店家生意大幅下滑，老闆提前預告暑假就沒有要聘用工讀生。

丁姓男學生聽聞縣府推出經濟弱勢大專生暑期工讀方案，他認為是及時雨，就近返鄉工作，並可以紓困弱勢學生，安心上工且安心就學。

雲林縣長張麗善說，新冠肺炎疫情對產業或勞工造成重大衝擊，根據主計總處統計4月全國失業率已到4.03%，綜觀中央現有紓困政策，忽略必須利用暑期打工賺取新學期學費、生活費的清寒大專生。

雲林縣府因此加碼，凡設籍雲林縣並具有大專在學學籍，家庭所得總額新台幣148萬元以下，低收入戶、中低收入戶、身心障礙者都可以報名，工讀期間為7、8月，工作地點為縣府相關單位或縣內各級學校。

雲林縣議會議員兼誠信聯盟總召黃文祥、議員蔡東富提到，受疫情衝擊，學生打工機會減少70%以上，對許多打工族造成嚴重影響，很高興縣府推出方案照顧大專生政策，縣議會會全力支持。

雲林縣政府勞工處長張世忠指出，這項計畫名額無設限，符合資格者可於6月5日至14日報名，報名需附戶籍、在學證明及家戶收入等資料，可洽詢縣府勞工處，專線（05）5522855。