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勞動部穩定青年就業祭出66億 一次看懂誰可獲得補助？

遭批收代辦費 嘉縣特定工廠協會否認：以服務為目的

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣議員李國勝批縣府公私不明，不該濫用政府資源替特定工廠發展協會發公文。記者魯永明／翻攝
嘉義縣議員李國勝批縣府公私不明，不該濫用政府資源替特定工廠發展協會發公文。記者魯永明／翻攝

工廠管理輔導法去年公布施行，領有臨時工廠登記業者施行日起2年內申請特定工廠登記。嘉義縣特定工廠發展協會辦座談會，縣府最近轉發經濟部中辦公文給列管工廠，引起軒然大波，多名議員上午質詢批縣府公私不分，混淆公私分際，傳聞協會向工廠收取代辦費每件30萬元，協會否認。

「協會以服務為目的，不以商業營利為目的。」特定工廠協會理事長陳瑞麟說，傳聞收取代辦費，子虛烏有，對協會很不公平，協會去年在工輔法通過後成立，會員是取得臨時工廠登記證者。

他強調，協會以社團法人向縣府合法申請登記，會員入會年費5000元，沒收代辦費，另有全國性組織，協會主辦座談會，是縣府轉發經濟部中辦公文給工廠業者。

縣長翁章梁說，縣府不會涉及營利行為，對合法社團協助政府推動工廠輔導，樂觀其成，若有涉及營利不法行為，就交檢調查辦，縣府對工廠管理輔導法（簡稱工輔法）列管工廠，採個案協助輔導。

議員詹琬蓁、李國勝、吳思蓉、林于玲批縣府公私不明，不該濫用政府資源替特定工廠協會發公文，要避免協會假借縣府名義，召集業者參加座談，有洩漏個資、誤導業者之嫌，經發處應主動積極輔導列管工廠；吳思蓉質疑縣府與協會勾結。

經發處長江振瑋說，全縣有158家取得臨時工廠登記證，座談會由縣府發公文不太妥當。議員林緗亭要求縣府針對特定工廠協會成立，發公文給列管工廠說清楚；議員何子凡說，傳聞協會為讓工廠合法化，向業者收取代辦費每件30萬元，痛批縣府混淆公私分際，此案一開，公益團體是否也可比照要求縣府發公文。

嘉義縣議員何子凡（左）質詢縣長翁章梁（右）批縣府替特定工廠發展協會發公文，混淆公私分際。記者魯永明／翻攝
嘉義縣議員何子凡（左）質詢縣長翁章梁（右）批縣府替特定工廠發展協會發公文，混淆公私分際。記者魯永明／翻攝
嘉義縣議員詹琬蓁（左）質詢縣長翁章梁（右），批縣府公私不明，不該濫用政府資源替特定工廠發展協會發公文。記者魯永明／翻攝
嘉義縣議員詹琬蓁（左）質詢縣長翁章梁（右），批縣府公私不明，不該濫用政府資源替特定工廠發展協會發公文。記者魯永明／翻攝

翁章梁 嘉義
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