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遠見滿意度調查 台南教育滿意度全國進步最多

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
遠見縣市長滿意度調查，台南的教育進步最多。記者鄭惠仁／攝影
遠見縣市長滿意度調查，台南的教育進步最多。記者鄭惠仁／攝影

遠見雜誌最近公布縣市長施政滿意度，台南市長黃偉哲不但施政滿意度高達8成1，各項成績也都亮眼，其中教育從去年6都排名第4，躍升第3，全國排名第5，滿意度增加17.2%，淨滿意度增加32.3%，為全國進步最多的城市。顯示所推動的各項教育政策，已逐步呈現成果並獲市民肯定。

黃偉哲表示，在有限的財政資源以及少子化的趨勢下，南市對教育建設的投資不減反增。教育的施政除應延續好的政策外，也要積極回應民意需求作調整，無論是硬體設備改善、校長領導與支持、教師專業與熱情、學生基本學力扎根等，都是非常重要的工作。

黃偉哲說，教育局為因應新冠肺炎疫情發展，超前部署多項措施，例如校園防疫物資整備、規畫停課不停學線上自主學習、製作防疫小學堂落實防疫宣導、提供學生防疫假與各項配套措施等，都領先其他縣市，也獲得家長肯定。未來期許教育局和學校能做得更好，讓每位孩子學得更好，讓家長放心。

教育局長鄭新輝表示，這份肯定代表教育局的努力方向符合家長期待。回顧1年多來，教育局陸續推動許多教育創新和問題突破的措施，例如建構友善的國中免試入學超額比序方式、提高國中教師員額編制、建立校園安全新措施與管控平台等，無論是立即性或持續性政策，都已逐步呈現成果。

教育政策以「點亮每個孩子心中的希望」為理念，聚焦在「扎根基本學力、美學創思力、問題解決力、智慧科技力及全球溝通力」5大方向。鄭新輝說，已有多項教育評比獲得殊榮，未來會持續秉持市長對教育扎根、營造優質教育環境的期望，齊心打造台南教育新風貌。

教育局 黃偉哲
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