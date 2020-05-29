35年前失事墜落校園 前飛官返校與救命恩人激動相逢

前空軍飛官許德英民國74年12月17日，駕駛F-5E戰鬥機正準備降落時，被另一架空軍的T-CH-1中興號教練機撞上，中興號上兩名飛官當場殉職，許德英座機的彈射椅則在撞擊中意外啟動，將他彈出機外並掉落在台南市新營區的新東國中操場，轟動地方，許德英今天受邀返回重生地演講，並感謝當年救命恩人體育老師湯立新與校護蘇瑞菊，闊別35年前三人再次相聚都十分激動，也見證一場生命的奇蹟。

湯立新和蘇瑞菊均已退休多年，今天專程返校與許德英見面，蘇瑞菊和他是第三次見面，第一次是事發當時，第二次是兩年後許德英從醫院奇蹟生還，出院沒回家就直奔學校向救命恩人致謝。

蘇瑞菊說，兩人已30多年沒見面，飛機失事前就聽到在空中盤旋很久，聲音有異狀，學生通知飛官掉到校園，心裡覺得怎麼可能，但還是拿著急救包趕快衝過去，「只是做了應該做的事，盡棉薄之力」，當時許德英傷勢嚴重，「以為很難活下來」，二年後他康復出院到學校是「非常驚訝」。

當年體育老師湯立新也已是滿頭白髮，他回憶當年在操場上課，聽到空中有爆炸聲，抬頭看到不省人事的許德英掛在降落傘下，在飄到操場上空，血都滴到他身上，怕他撞到足球門，立刻上前抱住放在安全地方，並請學生趕快通知校護趕到，許德英五孔都在冒血，左腿從膝蓋下只剩一層皮，警車聽到爆炸趕到學校將人送醫，後來音訊全無，也以為恐怕回天乏術，兩年後許德英回到學校，腦海中只有「這是奇蹟」來形容。

許德英當年腦震盪、血氣胸、脊椎裂損、左手肘、右膝蓋、左大腿、左小腿都嚴重骨折。昏迷一個多月，在妻女呼喚下才清醒，先後開刀14次撿回一命，但左腿截肢切，住院20個月，雙臂撐著柺杖走出醫院。許德英負傷急救時，共輸了7000多cc的血。為了報答這份恩情，他「血債血還」，積極投入捐血救人行列。也重新找到人生的跑道，改拿 筆桿及投入飛安研究，也參加殘障運動，讓生命活得更精彩。