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嘉市通過「電子煙危害防制自治條例」違者最高罰10萬元
嘉義市議會今天三讀通過「電子煙危害防制自治條例」草案，成為全國第3個三讀通過縣市，規範未滿18歲不得吸食、持有電子煙或相關器物，任何人也不得販售電子菸給未滿18歲者，條例將於公布後6個月正式實施。
衛生局局長張耀懋表示，本案府會具有高度共識，促成本自治條例順利通過，重點包含未滿18歲不得吸食、持有電子煙或相關器物；任何人不得提供電子煙給未滿18歲者，違者最高可罰新臺幣10萬元；設置禁菸標示場所，也全面禁止吸食或攜帶點燃電子煙之行為，違者最高可罰1萬元；另不得販賣、廣告電子煙或相關器物，違者最高可罰新臺幣10萬元並命其歇業。
嘉義市政府表示，為防制新興商品危害，嘉義市制定該自治條例，以填補菸害防制法修法前空窗期，同時也響應今年531世界無菸日主題：「保護年輕族群免於菸商操控並預防他們使用菸品與尼古丁商品」。
許多新興菸品(電子煙、加熱式菸品)正利用各種設計新潮酷炫、電子產品、口味，引誘兒童、青少年、消費者嘗試，嚴重危害市民的健康、社會經濟、教育等層面，嘉義市除通過自治條例，也將透過宣導丶稽查雙管齊下，凝聚民眾共識，一起對抗新興菸品入侵校園及成長環境。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
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