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嘉義縣府擬新增勞青處議會退回 翁章梁下周重新提案

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣長翁章梁對議會退回組織改造案決議，表示尊重，指示秘書長羅木興及業務單位，盡快提供資料及說明，爭取議會支持。記者魯永明／攝影
嘉義縣長翁章梁對議會退回組織改造案決議，表示尊重，指示秘書長羅木興及業務單位，盡快提供資料及說明，爭取議會支持。記者魯永明／攝影

嘉義縣議會臨時會昨天聯審退回，縣長翁章梁提案縣府組織改造案，增設「勞工暨青年發展處」（簡稱勞青處），上午議會閉幕，大會無異議照聯審意見，通過退回組改案，翁章梁將在下周定期大會重新提案，尋求敗部復活，勞青處成立與否引發議論。

翁章梁對議會退回組改案決議，表示尊重，指示秘書長羅木興及業務單位，盡快提供資料及說明，爭取議會支持，讓專責勞青處回應日趨複雜及不同新興型態勞資爭議案件，拓展服務對象至青年就業、創業及公共參與等業務，照顧勞工青年發展，帶動農工大縣目標。

縣府說，民雄、太保、朴子、義竹等傳統工業區，近年為吸引人才回流及產業投資，開發大埔美精密科技園區、馬稠後及後期長照科技工業園區，配合台商回流，行政院又核定水上南靖、中埔公館工業區開發案。

未來工業區開發完成，勞工由目前2萬人達到7萬5千人，增加逾6萬人，亟需提供專責單位，另，嘉縣老人比例高，縣府希望了解青年需求、提供符合青年創業、返鄉及發之方案與機會。

勞工業務隸屬社會局，業務含長照、弱勢、老人、婦幼等社福範圍，業務職掌範圍太廣，又近年勞動意識上漲，民眾諮詢、申訴、檢舉及勞資爭議案量倍增繁雜，呼應勞工及青年發展政策，參考其他縣市政府，成立勞青處。

反對成立勞青處泛藍及無黨籍議員認為，擬成立的勞青處共有三科，人事業務費來自超徵稅款，但縣府財政困難，應精簡人力，但其中二科勞工行政及勞資關係科從社會局移入，業務重複，只為新增青年發展科，就增設新處，增加處長、副處長等職缺，加上辦公設備裝潢，造成財政負擔。

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