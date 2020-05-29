「狗醫生」靈敏嗅覺快篩褐根病源 助觸口園區林木防治

「人怕新冠肺炎染疫，樹木更怕樹癌褐根病上身！」林務局嘉義林區管理處警覺觸口園區林木出現褐根病症狀，透過訓練有素的米格魯「狗醫生」，進行全區林木「快篩」，篩檢出疑似染病樹體採取樣本後，經林業試驗所「確診」共15處染病，再由褐根病防治技轉廠商，歷經8個月妙手回春，整治計1695平方公尺，讓園區內林木休養生息，逐步回復綠意盎然。

林管處表示，樹木褐根病防治工程主要將病根移除，仔細撿拾土壤內殘根後，集中焚毀，且現地設置阻絕溝消毒土壤。日前邀請林業試驗所專家學者張東柱、助理研究員劉則言現勘園區防治完工現場，並提供後續園區養護指導。

完工後半年內將密集性觀察園區內其餘樹木生長情形及整治後土壤變化，後續規劃防治區域內植草皮或臺灣原生樹種苗木；也提醒民眾，樹和人一樣，面對疾病時「預防勝於治療」。

嘉義林管處指出，表面上林木各自保持著社交安全距離，但褐根病菌的狡猾，從根部找上樹體開始，地底下盤根錯節的真菌傳播管道加大疫情控制的難度，加上樹木沒有防護罩或酒精等自保防疫物資，讓防疫更加棘手。