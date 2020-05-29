聽新聞
test
0:00 / 0:00
「狗醫生」靈敏嗅覺快篩褐根病源 助觸口園區林木防治
「人怕新冠肺炎染疫，樹木更怕樹癌褐根病上身！」林務局嘉義林區管理處警覺觸口園區林木出現褐根病症狀，透過訓練有素的米格魯「狗醫生」，進行全區林木「快篩」，篩檢出疑似染病樹體採取樣本後，經林業試驗所「確診」共15處染病，再由褐根病防治技轉廠商，歷經8個月妙手回春，整治計1695平方公尺，讓園區內林木休養生息，逐步回復綠意盎然。
林管處表示，樹木褐根病防治工程主要將病根移除，仔細撿拾土壤內殘根後，集中焚毀，且現地設置阻絕溝消毒土壤。日前邀請林業試驗所專家學者張東柱、助理研究員劉則言現勘園區防治完工現場，並提供後續園區養護指導。
完工後半年內將密集性觀察園區內其餘樹木生長情形及整治後土壤變化，後續規劃防治區域內植草皮或臺灣原生樹種苗木；也提醒民眾，樹和人一樣，面對疾病時「預防勝於治療」。
嘉義林管處指出，表面上林木各自保持著社交安全距離，但褐根病菌的狡猾，從根部找上樹體開始，地底下盤根錯節的真菌傳播管道加大疫情控制的難度，加上樹木沒有防護罩或酒精等自保防疫物資，讓防疫更加棘手。
對付惱人的褐根病協助樹木自保「三要一不要」的絕招，「要培養健康苗木」、「要適當肥料管理」、「罹病樹木要儘早處理」、「修枝除草時不要傷及樹冠與樹根」。透過林木疫病防治溫柔的守護，讓綠世界森森不息。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言