明天陳時中要來台南了！將穿黑琵襯衫、背虱目魚包

為迎接衛福部長陳時中明天到台南，台南市長黃偉哲今天再度公布要送給「防疫五月天」的伴手禮，他一早身穿黑面琵鷺印花的藍色襯衫、斜背虱目魚包，並秀出各式帆布包，希望透過台南元素及特色讓「防疫五月天」更了解台南、愛上台南。

黃偉哲說，為了讓部長感受南台灣的熱情，所以市府準備台南紡織廠做的布，製成布滿黑面琵鷺的印花襯衫，他開玩笑說「會要求部長不要釦釦子，因為肚子可能釦不起來，這樣看起來輕鬆休閒」。

另外，還會送台南的虱目魚包，魚肚可以打開裝東西，並送林百貨帆布袋、合成帆布袋、廣富號帆布包，再裝上芒果乾等，都具有台南元素和特色，希望「防疫五月天」來趟沒有壓力的台南之旅。

黃偉哲表示，明天下午4時多，「防疫五月天」團隊大約會有8人到台南，先去奇美博物館換上套裝、開記者會，隨後到餐廳用餐，晚間8時左右會去逛商圈，再回飯店休息。周日一早即往溪北方向出發，昨晚部長還特別指名一個「神秘景點」，目前還在努力磋商，看路途來不來得及，「不是我們送菜單他們就吃」。