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明天陳時中要來台南了！將穿黑琵襯衫、背虱目魚包
為迎接衛福部長陳時中明天到台南，台南市長黃偉哲今天再度公布要送給「防疫五月天」的伴手禮，他一早身穿黑面琵鷺印花的藍色襯衫、斜背虱目魚包，並秀出各式帆布包，希望透過台南元素及特色讓「防疫五月天」更了解台南、愛上台南。
黃偉哲說，為了讓部長感受南台灣的熱情，所以市府準備台南紡織廠做的布，製成布滿黑面琵鷺的印花襯衫，他開玩笑說「會要求部長不要釦釦子，因為肚子可能釦不起來，這樣看起來輕鬆休閒」。
另外，還會送台南的虱目魚包，魚肚可以打開裝東西，並送林百貨帆布袋、合成帆布袋、廣富號帆布包，再裝上芒果乾等，都具有台南元素和特色，希望「防疫五月天」來趟沒有壓力的台南之旅。
黃偉哲表示，明天下午4時多，「防疫五月天」團隊大約會有8人到台南，先去奇美博物館換上套裝、開記者會，隨後到餐廳用餐，晚間8時左右會去逛商圈，再回飯店休息。周日一早即往溪北方向出發，昨晚部長還特別指名一個「神秘景點」，目前還在努力磋商，看路途來不來得及，「不是我們送菜單他們就吃」。
黃偉哲說，明天晚餐的「阿中自助餐」會邀請醫護人員、警察人員、義工、志工、巡守隊等與部長同桌用餐，公職人員則不會同桌；第二天中午的「英雄宴」，會請防疫英雄、防詐騙英雄、救災搶險的消防英雄、模範警察等同桌吃飯，「用餐會有隔板，解封之前還是要堅持到最後一分鐘」。
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