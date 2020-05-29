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台肥實名制配售合理化施肥奏效！稻熱病罹病大幅降低
一期稻作即將收割，梅雨季高溫多雨，過去引發稻熱病嚴重，造成病害欠收，農業專家勘查認定施重肥是主因，農委會推台肥實名配售，合理化施肥，水稻專家、台南區農業改良場副場長羅正宗日前到嘉義縣期查水稻抽穗生長情形，僅5%出現稻熱病，其中罹穗稻熱病比例只有20% ，症狀輕微，顯示合理化施肥，對防治稻熱病有成效。
羅正宗估計一期稻作能夠穩定收成，除農友合理化施肥，今年梅雨遲到，天候因素也是未造成稻熱病嚴重原因。去年嘉義縣稻熱病嚴重，造成稻作欠收，農民叫苦，總統蔡英文由農委會主委陳吉仲陪同勘查，宣布增加餘糧收購。
羅正宗日前與嘉義縣長翁章梁到鹿草鄉，勘查水稻生育狀況，呼籲農友加強清除田間稻熱病感染源，在抽穗前3到5天完成預防性施藥，以確保收成產量。
穗稻熱病感染發生在水稻抽穗時，穗頸部罹患稻熱病初期患部呈淡褐色或暗褐色，以致組織壞死養分不能送達，影響整穗發育，自罹病部位彎曲，形成俗稱的「吊穗」或「吊狗」現象；發病嚴重時稻穀無法充實或稔實，俗稱「空包彈」，造成產量損失。
嘉義縣一期作水稻種植面積約1萬8千公頃，為全台水稻種植面積第三高，農業處強調，稻熱病事前防治，可有效預防，呼籲提醒農友即早施藥避免葉稻熱病情形，效果顯著，縣內抽查500公頃的農田，僅5%出現稻熱病，且症狀輕微，僅葉片上出現零星斑點，顯示合理化施肥，對防治稻熱病有成效。
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