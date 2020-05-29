快訊

菸害防制法草案出爐 抽菸年齡改至20歲、全面禁賣「類菸品」

直播／今天再迎零確診？ 指揮中心下午2時記者會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台肥實名制配售合理化施肥奏效！稻熱病罹病大幅降低

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
一期稻作即將收割， 台肥實名制配售合理化施肥奏效，稻熱病罹病大幅降低。圖／縣府提供
一期稻作即將收割， 台肥實名制配售合理化施肥奏效，稻熱病罹病大幅降低。圖／縣府提供

一期稻作即將收割，梅雨季高溫多雨，過去引發稻熱病嚴重，造成病害欠收，農業專家勘查認定施重肥是主因，農委會推台肥實名配售，合理化施肥，水稻專家、台南區農業改良場副場長羅正宗日前到嘉義縣期查水稻抽穗生長情形，僅5%出現稻熱病，其中罹穗稻熱病比例只有20% ，症狀輕微，顯示合理化施肥，對防治稻熱病有成效。

羅正宗估計一期稻作能夠穩定收成，除農友合理化施肥，今年梅雨遲到，天候因素也是未造成稻熱病嚴重原因。去年嘉義縣稻熱病嚴重，造成稻作欠收，農民叫苦，總統蔡英文由農委會主委陳吉仲陪同勘查，宣布增加餘糧收購。

羅正宗日前與嘉義縣長翁章梁到鹿草鄉，勘查水稻生育狀況，呼籲農友加強清除田間稻熱病感染源，在抽穗前3到5天完成預防性施藥，以確保收成產量。

穗稻熱病感染發生在水稻抽穗時，穗頸部罹患稻熱病初期患部呈淡褐色或暗褐色，以致組織壞死養分不能送達，影響整穗發育，自罹病部位彎曲，形成俗稱的「吊穗」或「吊狗」現象；發病嚴重時稻穀無法充實或稔實，俗稱「空包彈」，造成產量損失。

嘉義縣一期作水稻種植面積約1萬8千公頃，為全台水稻種植面積第三高，農業處強調，稻熱病事前防治，可有效預防，呼籲提醒農友即早施藥避免葉稻熱病情形，效果顯著，縣內抽查500公頃的農田，僅5%出現稻熱病，且症狀輕微，僅葉片上出現零星斑點，顯示合理化施肥，對防治稻熱病有成效。

台南區農業改良場副場長羅正宗日前與嘉義縣長翁章梁到鹿草鄉，勘查水稻生育狀況，呼籲農友加強清除田間稻熱病感染源。圖／縣府提供
台南區農業改良場副場長羅正宗日前與嘉義縣長翁章梁到鹿草鄉，勘查水稻生育狀況，呼籲農友加強清除田間稻熱病感染源。圖／縣府提供

稻熱病 嘉義 梅雨 農委會
【閨蜜友情大考驗】看看你的專屬幸運色、送你閨蜜專屬好禮！

延伸閱讀

低溫造成花蓮水稻「空包彈」 農委會公告3鄉鎮現金救助

稻熱病罹病率5%以下 嘉市：影響收成甚微

連日大雨 嘉義市稻熱病罹病率5%以下

雨後高溫潮濕 台南一期稻防稻熱病

相關新聞

35年前失事墜落校園 前飛官返校與救命恩人激動相逢

前空軍飛官許德英民國74年12月17日，駕駛F-5E戰鬥機正準備降落時，被另一架空軍的T-CH-1中興號教練機撞上，中興...

賴清德的百人以下小校營養午餐費全免 黃偉哲改了

台南市教育局今天宣布，百人以下學校營養午餐全面補助計畫，自下學年度起改為只補助弱勢學生，其餘經費用於校務發展，提升教學品...

許多移工不知酒駕後果嚴重 警到重點區舉酒駕實例宣導

不少外籍移工經常喝酒、酒駕，以為只要不出車禍就沒有關係，最近常有移工被警方攔檢發現酒駕移送，雖然都輕判易科罰金，但不久就...

「狗醫生」靈敏嗅覺快篩褐根病源 助觸口園區林木防治

「人怕新冠肺炎染疫，樹木更怕樹癌褐根病上身！」林務局嘉義林區管理處警覺觸口園區林木出現褐根病症狀，透過訓練有素的米格魯「...

明天陳時中要來台南了！將穿黑琵襯衫、背虱目魚包

為迎接衛福部長陳時中明天到台南，台南市長黃偉哲今天再度公布要送給「防疫五月天」的伴手禮，他一早身穿黑面琵鷺印花的藍色襯衫...

黃敏惠建議放寬資格 讓社會新鮮人也能安心即時上工

中華民國餐飲業工會全國聯合會，昨晚在嘉義市舉辦模範勞工表揚大會，共有82位來自全國模範勞工接受表揚，勞動部長許銘春、嘉義...

台肥實名制配售合理化施肥奏效！稻熱病罹病大幅降低

一期稻作即將收割，梅雨季高溫多雨，過去引發稻熱病嚴重，造成病害欠收，農業專家勘查認定施重肥是主因，農委會推台肥實名配售，...

賣漢堡也賣人情味！ 他得全球志工首獎 捐75萬獎金

麥當勞嘉義市吳鳳南路加盟店負責人唐有建，長期參與社區服務丶關懷弱勢，強調開店「不只賣漢堡，也賣人情味」，日前獲麥當勞集團...

迎部長來訪 南市設「阿中自助餐」

衛福部長陳時中預計明天到台南過夜，市長黃偉哲指出，行程安排將採「南進北出」，目前敲定會去奇美博物館，第一天晚餐設置「阿中...

午餐、課本費補助取消 要和家長做好溝通

台南市已實施10年的百人小校營養午餐、教科書費全免措施，今年9月起轉型為補助精進小校校務發展計畫。多數學校表示，有助於提...

南市百人小校 午餐、課本費不再全免

副總統賴清德10年前為避免偏鄉小校被邊緣化，在台南實施百人小校教科書及營養午餐費全免政策。但這種不分貧富，一律補助的方式...

國小校長中午醉趴路旁 遭投訴

台南一名國小校長利用午餐時間在校外喝酒，結果酒醉趴坐在路旁，遭民眾拍照投訴，台南市議員陳碧玉昨天在議會質詢時，要求教育局...

熱門新聞

獨／金門航空要飛了？幕後金主曝光宣稱砸50億

阿中部長品嘗新竹在地美食鴨香飯 漫遊動物園

「赤腳苦讀」蘇俊雄教出3位總統 馬英九訪老師六甲故居

影／台東多良高架鐵路 最美3分鐘視角首度曝光！

人行道上畫機車格 澎湖縣突發奇想遭批低能無下限

oBike1台3元拍賣成廢鐵 新北將向業者求償千萬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。