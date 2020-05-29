黃敏惠建議放寬資格 讓社會新鮮人也能安心即時上工

中華民國餐飲業工會全國聯合會，昨晚在嘉義市舉辦模範勞工表揚大會，共有82位來自全國模範勞工接受表揚，勞動部長許銘春、嘉義市長黃敏惠親自到場祝賀，黃敏惠也向勞動部表達，感謝中央推動紓困，同時建議「安心即時上工」資格應再放寬，但許銘春第一時間並未回映。

「建議社會新鮮人也能安心即時上工！」黃敏惠表示，面對即將來臨的畢業潮，許多沒有工作經驗、勞保的畢業生都有工作需求，建議勞動部應再次放寬安心即時上工資格，讓更多民眾有機會取得工作機會。

她說，安心即時上工推動至今，各縣市都還有名額，但這波疫情又長又久，部分原沒有勞保資格的人，也需要出門負擔家計，建議再放寬安心即時上工資格，一同度過疫情影響。

黃敏惠市長也感謝餐飲業工會全國聯合會理事長花錦忠，選在嘉義市辦理聯合會模範勞工表揚大會，讓平常辛苦的餐飲業同仁，可盡情享受嘉義市美食美景。同時稱讚、感謝餐所有從業同仁與模範勞工，因為有大家在工作崗位上的付出，人們才能夠吃到健康又美味的佳餚。

本次模範勞工表揚總計有82位，其中4位來自嘉義市，分別是一葉師父梁耀聰、耐斯王子師父吳啓煌、次郎餐廳師父張義松、皇品飯店師父黃崧期。