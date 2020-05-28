最高可領90K 勞動部推青年跨域就業津貼

勞動部推出「青年跨域就業津貼」方案，初次尋職青年經公立就服機構推介到離家30公里外工作，最高可領9萬元補助，在高雄就有碩士畢業生用此方案，在南科找到理想工作，且年薪百萬元，羨煞不少人。

勞動部雲嘉南分署長劉邦棟說，「青年跨域就業津貼」方案，是針對18至29歲初次尋職青年，只要透過公立就服機構推介到離家30公里以外地區工作都可申請，且不排富，可讓畢業的社會新鮮人不侷限在家鄉找工作，還能擴大尋職範圍，增加工作選擇性，近3年下來，雲嘉南地區已推介326位青年運用此方案找到工作。

劉邦棟進一步說明，「青年跨域就業津貼」，包括有「搬遷津貼」，以搬遷費用收據核實給付，最高補助3萬元；另還有「租屋津貼」，可補助每月房租的6成，上限5千元，補助期間最長12個月，兩者最多可領到9萬元。若是不想租屋，想每天通勤往返，也有「交通津貼」可補助，視距離每月補助1千到3千元，補助期間也是最長12個月。

前年自成大電機所畢業的Andrew，家住高雄林園，在永康就業中心協助，順利到南科台達電子擔任工程師，負責電動機車馬達驅動器的研發工作，僅申請租屋補助，每月可領3600元津貼，一年補助領完後仍持續工作。

他說，社會新鮮人因工作經驗不足，起薪相對比有工作經驗人低，這個津貼多少補貼一些開支，讓他更放心到外地打拼，目前工作一年半，年薪約百萬元，他也鼓勵初次尋職的社會新鮮人可到外縣市闖闖，增加工作經驗。

雲嘉南分署說，6至8月是畢業求職旺季，考慮在外地工作卻又怕負擔太重青年朋友，可向勞動部所屬的就業中心洽詢「青年跨域就業津貼」方案，或撥0800-777888，有專人提供諮詢服務，詳情可上官網查詢。