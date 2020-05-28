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舞廳酒店梅花座隔板！嘉市有條件解封即日接受申請檢查
國內新冠肺炎疫情趨緩，嘉義市長黃敏惠今日宣布，「有條件」解封有陪侍服務之酒店與舞廳等營業場所，市府將函發「自主檢查表」給32家業者，請業者落實各項防疫及公安措施後，再向市府建設處工商科提出復業申請。
嘉義市政府建設處表示，業者必須符合中央流行疫情指揮中心109年5月8日所訂四項防疫條件及安全規範，相關規範如下：
一、保持社交距離室內1.5公尺，室內座位距離達1.5公尺可採座位梅花座；如室內座位距離未達1.5公尺應增設隔板區隔，依實際情形辦理。
二、落實個人衛生防護，戴口罩、場所入口處量測體溫及提供酒精消毒或相關洗手設備。
三、建立實名制確實於入口處執行人流管制及環境消毒。
四、消防安全檢查申報合格、建築物公共安全檢查申報合格。
嘉義市政府提醒業者，先自主檢查落實各項防疫措施後，今天起先向市府建設處申請營業，再由市府聯合稽查組檢查，稽查通過後將另以公文通知業者，即可恢復營業。
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