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嘉市酒店舞廳有條件解封 開放申請復業

中央社 / 嘉義市28日電

新冠肺炎疫情趨緩，嘉義市長黃敏惠今天宣布「有條件」解封有陪侍服務的酒店與舞廳等營業場所。不過市府也籲請業者自律，遵守衛生福利部訂定的防疫條件及安全規範。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情趨緩，針對有陪侍服務酒店與舞廳等營業場所復業問題，嘉義市政府昨天收到衛福部正式的函示公文後，即日起「有條件」解封有陪侍服務酒店與舞廳等營業場所。

市府表示，將函發「自主檢查表」給嘉義市32家業者，請業者落實各項防疫及公安措施後，再向市府建設處工商科提出復業申請。

嘉義市建設處表示，業者必須符合中央流行疫情指揮中心的防疫條件及安全規範，包括保持社交距離室內1.5公尺，如室內座位距離達1.5公尺，可採梅花座；如室內座位距離未達1.5公尺，應增設隔板。

建設處指出，落實個人衛生防護，如戴口罩、場所入口處量測體溫及提供酒精消毒或相關洗手設備。建立實名制，並確實於入口處執行人流管制及環境消毒。消防安全檢查、建築物公共安全檢查申報合格。

建設處提醒業者，先自主檢查落實各項防疫措施後，再由市府聯合稽查小組檢查，經稽查通過後，將另以公文通知業者，即可恢復營業。

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