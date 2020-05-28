雲林多處農水路年久失修安全堪憂 農委會允諾補助修繕

雲林縣連日降下大雨，西螺、崙背、麥寮等地區農水路出現積水情形，立委劉建國今天與農委會主委陳吉仲、農田水利會長洪國浩等人前往會勘。陳吉仲表示，農委會將會補助經費，協助農田水利會及水保局在兩年內施作這些亟需改善的農水路。

劉建國表示，麥寮鄉中興村、雷厝村、興華村等地的農水路，幾乎都年久失修，渠道也非常老舊，尤其三盛村農水路更超過60年從未改善，嚴重影響灌溉排水功能。

劉建國指出，有些農水路以前是土岸雜草叢生，容易起火，雜草清除後，水溝又很深，鄉下老人家騎車經過都很膽戰心驚，他建議也得施作堤岸，以防意外發生。