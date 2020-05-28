嘉義垂楊國小學生搭里山列車 台南幫水雉整理舒適的家

嘉義縣垂楊國小五年級78位師生，今天搭著里山動物列車來到台南市官田水雉生態教育園區，從105年起每學期開都會帶學生來水雉生態教育園區，讓學生認識水雉，在學校先從水雉介紹開始，逐步地從生態遊戲投入到棲地服務，從這過程中讓學生覺知到環境的問題，培養學生解決環境問題的能力。

水雉生態教育園區主任李文珍表示，今年配合農委會林務局與交通部台鐵合作的里山動物列車活動，申請嘉義林區管理處里山列車水雉棲地服務及環境教育參訪計畫，搭著里山列車來到水雉生態教育園區，學生可以一邊搭著列車，並從列車上介紹的4種台灣里山生態系：次生林、溪流河川、水田溼地、田野聚落，對應今天服務的水田溼地生態系，是一場與土地與生態間最好的對話。

李文珍表示，水雉已經繁殖了，但水生植物長得很快，為了要讓水雉寶寶孵出後，有足夠的浮葉性的植物可以利用，園區挑選不影響水雉孵蛋的區塊，由學生們來移除影響菱角、印度杏菜等浮葉性植物生長的白花水龍，學生在移除過程中，水雉們就在旁邊監視著，讓學生親身體驗與水雉間的距離，透過這樣親身經驗觸動學生與生物間的互動關係，透過整理棲地有助於學生體驗棲地的重要性。