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「赤腳苦讀」蘇俊雄教出3位總統 馬英九訪老師六甲故居
前總統馬英九今天走訪老師大法官蘇俊雄在台南六甲的故居，蘇太太蘇余美津專程從台北回來接待，蘇俊雄是鄉下赤腳孩子一路讀到博士，在台大法學院當教授時，教出陳水扁、馬英九和蔡英文3位總統級的學生，蘇俊雄位在六甲的故居三合院，列入台南市名人故居，預計7月掛牌。六甲區公所建議可朝向開放並展示蘇俊雄生前辦公桌及做用文物等。
六甲區長陳啟榮表示，蘇俊雄位在六甲甲東里故居，是三合院住宅，已無人居住，但保存良好，也請人定期維護，蘇俊雄獲列台南市歷史名人，是六甲的光榮，讓後輩見賢思齊，蘇俊雄已去世多年，蘇余美津長住台北，他計畫編一本六甲老照片集，希望蘇俊雄列入名人篇，蘇太太就將兩人從結婚開始的相本寄給他，已精選多張
蘇俊雄1935年出生在台南六甲，2011年去世，是知名德國法學博士、台大法學教授。曾當選第6屆台灣省議員，任內首創「聽證會」制度，並納入省議會委員會組織辦法中。1994年擔任第6屆司法院大法官，也是紀念八田與一文化藝術基金會創會董事長。
台南市文化局今年度審議台南市歷史名人，蘇俊雄是赤腳上學的鄉下小孩，遠赴德國苦讀取得法學博士，返國後在台大法學院當教授，一舉教出3位總統級的學生；為了實踐服務社會的理想，也以學者之尊踏入政壇，後出任大法官。蘇俊雄的人生有如在瘠地裡開出絢爛花朵般，顯得格外精彩。故鄉六甲一直是蘇俊雄心目中的聖地，他一生著書甚多，文章最後必會署名台南六甲。
馬英九受南六企業董事長黃清山邀請，除走訪黃清山位在六甲老家外，也到烏山頭水庫搭太陽能船，參觀八田與一紀念園區，並參訪同樣位在台南六甲的老師蘇俊雄故居，蘇余美津專程招待並稱許馬英九這一屆學生表現得很好。
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