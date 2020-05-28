男自稱中頭獎盼調監視器佐證 台彩：認券不認人

雲林縣斗南鎮一家彩券行在22日接獲一名男子自稱中了「今彩539」頭獎，但因彩券遺失，請求店家調監視畫面當購買證明，但台灣彩券表示，兌獎是認券不認人，且要有實體紙本。

位於斗南鎮福德街的彩券行店內掛著「本站開出今彩539頭獎」的紅布條，並張貼寫有「狂賀5/20本店開出今彩539頭獎3注」紅紙。

沈姓業者坦言，有人日前到店內請求調閱監視器，但彩券得獎者依法有保密必要，且須向台彩公司客服中心反映，依程序要有台彩公司人員陪同，店家才能提供監視器畫面，所以當下拒絕了這名民眾的請求。

今彩539在20日開獎，若頭獎4注中獎，每注獎金新台幣600萬元。台彩公司指出，彩券是「認券不認人」，依「公益彩券發行條例」規定，彩券中獎人須憑中獎彩券兌獎，若遺失、被盜者，便無法掛失止付，且要彩券正本，才能進行問題彩券重建，若無法辨認真偽者，則不予兌換。