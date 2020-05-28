故宮南院對面又一飯店開幕 室內兒童樂園試營運

嘉義縣治太保市故宮南院對面，加盟長榮集團飯店經營的長榮文苑酒店，4月開幕，鄰近酒店另一家以家庭親子為主題的新飯店「棒棒積木飯店」上周試營運，飯店附設大型室內遊樂場「棒棒鯨奇樂園」，也將在6月5日開放試營運，這2家大飯店及遊樂場，都是義竹鄉出身的佳茂集團董事長林通義返鄉投資，帶動地方觀光發展。

縣府已核發棒棒積木飯店及附設鯨奇樂園使用執照，飯店及樂園通過消防安全查核，防疫期間低調試營運，只在官網及臉書公告，積木飯店有188間房間及36間親子館，樂園共2層樓2100坪，一樓規畫鯨奇樂園，二樓餐廳，幹部及員工進駐。

業者說，飯店上周試營運，鯨奇樂園6月5日試營運，除長榮文苑及積木飯店客人，只限20人以上團體預約，樂園是南台灣最大型室內、結合休閒娛樂、冒險運動、美食餐飲主題樂園。

外觀簡約俐落設計如潘多拉盒子，進入會發現處處充滿驚險刺激、繽紛主題樂園，分成「鯨奇海洋館」、「拓展運動館」兩館，前者有八大主題場區：海盜古戰場，驚速滑梯場，迷宮尋寶場，決戰沙池場，巨型積木場；拓展運動館有八爪攀岩場，拓展冒險場，翻轉彈跳場。