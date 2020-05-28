「神的孩子」改編中輟生故事 民和慈輝分校辦畢業公演
青少年表演藝術聯盟日前於嘉義縣表演藝術中心舉辦「神的孩子」風箏計畫7.0-青藝盟X民和慈輝畢業公演，與嘉義縣番路鄉民和國中慈輝分校30多位中輟或有中輟之虞的學生，將生命故事改編成戲劇創作，藉此療癒心靈，嘉義縣長翁章梁全程觀賞，並當場捐出2萬元鼓勵學員。
翁章梁表示，學員把年輕人的判逆、對父母親的想念和質疑，以及對社會的反思，等想法完整且強烈的表達出來，透過戲劇與社會對話找回自信，對日後的人生旅程有很大的幫助，很難想像這群孩子能以短短的訓練時間，表現出如此專業的戲劇演出水準，這個故事也被國際大藥廠普拿疼做為廣告主題。
嘉義縣政府表示，慈輝分校的這群孩子，如果錯過了時間點，便會因畢業各奔東西，很難再齊聚演出，因此青藝盟舉辦畢業公演，首場地點選在嘉義縣表藝中心實驗劇場，本月30日在台北還有2場演出，並以募款代替售票，募得經費作為演出製作費用，及畢業班演出同學的高中職升學獎學金。
巡演計畫由青藝盟藝術總監余浩瑋擔任導演，並與慈輝分校的孩子一同演出，音樂總監邀請金曲獎最佳單曲製作人「乱彈阿翔」擔任，製作兩首主題曲「風箏少年」和「解救我」，並錄音發行限量500張EP作為募資品，兩首主題曲同時在各大數位音樂平台發行。
縣府表示，民和國中慈輝分校是教育部多元型態中介教育機構計畫之一，就讀對象為因家庭重大變故的中輟及有中輟之虞學生，風箏計畫引導青少年用戲劇創作，轉化自己的生命故事並實際演出，以療癒心靈並找到生命的價值，至今參與的3場戲劇競賽，共拿下兩屆冠軍、一屆亞軍。
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