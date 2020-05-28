嘉義縣府與鴻海科技聯手 啟動科技農業智慧產銷拚經濟

嘉義縣政府為解決農民老化及極端氣候衝擊，啟動科技農業及智慧產，與鴻海科技集團富鴻網公司，偕同電子商務安翌全球網路公司，打造智慧農業經濟發展新策略，爭取經濟部千萬元，輔導農漁民建構智慧生產及多元行銷，預計招商導入智慧農業示範場域數處，媒合銷售通路與農民收購，預計3個月協助在地農民至少增加400萬元營收，帶動20家農/店家導入應用。

縣長翁章梁上午偕同立委陳明文、縣農會總幹事黃貞瑜等人，與合作廠商、工業局代表，在縣府舉行「智慧產銷嘉義優鮮」啟動儀式，參觀科技智慧溫室模型，聽取簡介。

計畫輔導洋香瓜、番茄、甜瓜、鳳梨、鱸魚及烏魚等在地農民、養殖業者及農企業導入智慧農業應用，導入多元通路推廣銷售，建構智慧農業經濟產銷生態系，創建新型態產銷模式，增加農產品競爭力，帶動產業鏈整體效益。

翁章梁感謝工業局智慧城鄉生活應用計畫補助支持，讓農漁業生產及品牌行銷轉型創新，利用大數據及物聯網，媒合通路商與農漁業，提高農漁民生產所得。

富鴻網協理劉燦永表示，預計導入智慧農業先進技術，針對「智慧生產」、「多元銷售」整體規畫，智慧農業運用物聯網IoT及大數據概念技術，蒐集農作物生長環境數據，與專家種植經驗等大數據分析，以AI農業知識雲提供農民精準種植規劃；透過雲端控制在地智能設備作業，減少勞動力需求，建立更有效率農場管理模式。