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影／白嘉莉登上南美館舞台 就像當年最美主持人
隨著疫情趨緩民眾生活逐漸恢復正常，台南美術館今天舉辦「盛放南國」大展開展記者會，邀請數百名藝術家與地方人士齊聚一堂，現場還有難得的神秘嘉賓，有「最美主持人」封號的白嘉莉。
白嘉莉是台灣60年代期間，知名的節目主持人，29歲遠嫁印尼，在丈夫過世後，最近回到故鄉，她昨天登台感謝美術館邀請他來看畫展，穿著鮮綠色短版澎裙小洋裝、搭著膚色的披肩，台風穩健，就像是當年的那個美麗主持人，完全看不出來真實的年紀。
台南市市長黃偉哲昨天也參加記者會，他在現場表示，盛放南國大展本來在3月25日就要推出，受到疫情影響，才延到現在，衛福部長陳時中表示，6月7日即將要解封，相信會有更多人到美術館參觀。
館方表示，雖然疫情對參觀人數有很大的影響，但是因為美術館沒有封閉，展覽仍然照常，但是下半年本來要推出的世界知名的奧地利象徵主義畫家古斯塔夫．克林姆版畫展，受到疫情影響變數相當多，可能會延到明年初。
今天活動中還針對捐贈給南美館39件作品的相關人員頒發感謝狀，包括可成基金會、畫家的後人郭為美、沈秀真，及日本藏家小林令子、畫家翁資雄等人。
除了「盛放南國：台灣美術院10週年院士大展」正在展出，目前在展出的還有「心內的所在一郭雪湖望鄉特展」、「島嶼生活與地景：檳榔、甘蔗、香蕉、椰子樹」及「心靈越界與歸返一台南市美術館2020年典藏主題展」
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