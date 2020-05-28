影／白嘉莉登上南美館舞台 就像當年最美主持人

隨著疫情趨緩民眾生活逐漸恢復正常，台南美術館今天舉辦「盛放南國」大展開展記者會，邀請數百名藝術家與地方人士齊聚一堂，現場還有難得的神秘嘉賓，有「最美主持人」封號的白嘉莉。

白嘉莉是台灣60年代期間，知名的節目主持人，29歲遠嫁印尼，在丈夫過世後，最近回到故鄉，她昨天登台感謝美術館邀請他來看畫展，穿著鮮綠色短版澎裙小洋裝、搭著膚色的披肩，台風穩健，就像是當年的那個美麗主持人，完全看不出來真實的年紀。

台南市市長黃偉哲昨天也參加記者會，他在現場表示，盛放南國大展本來在3月25日就要推出，受到疫情影響，才延到現在，衛福部長陳時中表示，6月7日即將要解封，相信會有更多人到美術館參觀。

館方表示，雖然疫情對參觀人數有很大的影響，但是因為美術館沒有封閉，展覽仍然照常，但是下半年本來要推出的世界知名的奧地利象徵主義畫家古斯塔夫．克林姆版畫展，受到疫情影響變數相當多，可能會延到明年初。

今天活動中還針對捐贈給南美館39件作品的相關人員頒發感謝狀，包括可成基金會、畫家的後人郭為美、沈秀真，及日本藏家小林令子、畫家翁資雄等人。