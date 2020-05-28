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大雨致養殖護岸潰堤 魚塭損失慘漁民哭紅眼求助
連續豪雨下下停停，造成昨晚雲林台西中央路大淹水，一旁的養殖區護岸潰堤，魚塭就在鄰近的丁姓養殖業者難過的表示，昨晚的大水淹沒了附近約8甲的魚塭，所有業者養殖的文蛤、虱目魚等養殖物幾乎全部流失，許多垃圾、髒污也都流入魚塭，估計損失上百萬，盼縣政府除修復護堤，也能協助業者復養。
昨晚一傳出災況，雲林縣長張麗善隨即會同水利處相關人員前往勘查，當晚水利處緊急搶修護堤，今天上午也派員使用太空包回填護堤，張麗善指出，縣府將再與台西公所進行後續的修繕工程。
就在護堤旁養殖的丁姓業者表示，昨晚的大雨讓她整夜睡不著覺，今天一早急赴魚塭看，不但養殖池內的文蛤、虱目魚都付之一炬，也有許多石頭、垃圾等雜物流入池內。
丁姓業者說，先前投資的成本，加上後續還得重整魚塭，損失約有上百萬，辛苦的養殖付諸流水，她難過的直說「內心在淌血」，盼相關單位能給予協助。
台西公所指出，此次護堤鄰近魚塭的災害損失，公所會再進行調查，全力協助業者申報救助。
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