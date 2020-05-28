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任內修復八田與一紀念園區 馬英九重遊：維護很好

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
前總統馬英九參觀八田與一紀念園區。記者吳淑玲／攝影
前總統馬英九參觀八田與一紀念園區。記者吳淑玲／攝影

前總統馬英九今天重遊他在總統任內重修的八田與一紀念園區，肯定10年後園區維護的更好，馬英九曾推崇八田與一説，對台灣有貢獻者，不論先來後到不論來自何方，都該感謝他們讓這塊土地更好的努力。

位在烏山頭水庫旁的八田與一紀念園區，是日據時期日本技師八田與一與興建烏山頭水庫及嘉南大圳的員工宿舍，原已殘破不堪，馬英九總統任內決定修復，斥資2億多元。

烏山頭管理處主任洪振東表示，八田與一興建鳥山水庫容量只有1.5億立方公尺，八田與一當時就想到打通烏山嶺隧道，從上游再引水，但打通烏山嶺隧道時因發生爆炸，總督府一度反對，是八田與一堅持，增加3倍水源，才有今天順利灌溉。

因嘉義和台南共10萬公頃農地，但水庫仍難以全面灌溉，八田與一設計出輪溉制，才有「三年一輪好歹照輪」的説法，也因八田與一的建設，原本土地缺水含鹽量又高的嘉南平原，變成全國最大米倉。

馬英九任內決定重建原本八田和員工的宿舍，開放為八田與一紀念園區，他也以總統身分參加八田與一追思會，肯定八田與一的貢獻。

今天是10年後舊地重遊，馬英九向八田與一太太八田外代樹銅像獻花，並參觀考據後重新蓋回來的「八田宅」，從起居室、客廳、餐廳、房間及八田與一辦公及接待室，在導覧解說下，仔細觀看相關文物，並在日本人贈送的「絆之櫻」樹下與民眾合影。

前總統馬英九參觀八田與一紀念園區。記者吳淑玲／攝影
前總統馬英九參觀八田與一紀念園區。記者吳淑玲／攝影
前總統馬英九參觀八田與一紀念園區。記者吳淑玲／攝影
前總統馬英九參觀八田與一紀念園區。記者吳淑玲／攝影
前總統馬英九參觀八田與一紀念園區。記者吳淑玲／攝影
前總統馬英九參觀八田與一紀念園區。記者吳淑玲／攝影
前總統馬英九參觀八田與一紀念園區。記者吳淑玲／攝影
前總統馬英九參觀八田與一紀念園區。記者吳淑玲／攝影
前總統馬英九參觀八田與一紀念園區。記者吳淑玲／攝影
前總統馬英九參觀八田與一紀念園區。記者吳淑玲／攝影
前總統馬英九參觀八田與一紀念園區。記者吳淑玲／攝影
前總統馬英九參觀八田與一紀念園區。記者吳淑玲／攝影
前總統馬英九參觀八田與一紀念園區。記者吳淑玲／攝影
前總統馬英九參觀八田與一紀念園區。記者吳淑玲／攝影

八田與一 馬英九 水庫
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