遠見施政調查嘉義市4.5星 黃敏惠：感謝團隊要再接再厲

2020年遠見雜誌縣市長施政滿意度調查結果今天出爐，嘉義市長黃敏惠連續第2年得到4.5星，獲得72.1％施政滿意度及71.5施政分數，針對上述調查結果，黃敏惠感謝市民支持、議會監督，強調成績是市府團隊共同努力，將再接再厲為市民謀福祉。

調查統計指出，嘉義市在8項施政評鑑指標，滿意度都比去年更高，其中，教育、環保、警政治安及醫療衛生、消防、公共安全都位居全國前段班，市府投入大量教育資源，提升未來城市競爭力已獲市民肯定。

其中，致力打造嘉義市「教育品牌」，落實「教育五心」政策，讓嘉義市成為「全國首創班級教室全面裝設冷氣」與新風換氣系統的縣市；環保方面表現不俗，二行程機車汰換比率第一名，大幅降低空氣污染。

交通警政方面，更利用科技執法、智慧巡簽，讓交通更順暢，守護市民安全；醫療衛生，嘉義市防疫超前，在農曆除夕當日一級開設，防疫工作精準到位，全市動員守護市民健康，今年也力推C肝根除計畫，人人都有好心肝，嘉義市醫療資源充足，建構出「健康城市」及「高齡友善城市」的美譽。

針對觀光休閒，嘉義市府認為，嘉義市雖然幅員小，但文化底蘊深厚，防疫之前努力行銷嘉義市，爭取到「國旅秋冬補助」1億2千多萬元，吸引眾多旅客來嘉，未來後疫情時代，將力推6心防疫旅遊，爭取國內旅客來嘉觀光。