遠見施政調查嘉義市4.5星 黃敏惠：感謝團隊要再接再厲
2020年遠見雜誌縣市長施政滿意度調查結果今天出爐，嘉義市長黃敏惠連續第2年得到4.5星，獲得72.1％施政滿意度及71.5施政分數，針對上述調查結果，黃敏惠感謝市民支持、議會監督，強調成績是市府團隊共同努力，將再接再厲為市民謀福祉。
調查統計指出，嘉義市在8項施政評鑑指標，滿意度都比去年更高，其中，教育、環保、警政治安及醫療衛生、消防、公共安全都位居全國前段班，市府投入大量教育資源，提升未來城市競爭力已獲市民肯定。
其中，致力打造嘉義市「教育品牌」，落實「教育五心」政策，讓嘉義市成為「全國首創班級教室全面裝設冷氣」與新風換氣系統的縣市；環保方面表現不俗，二行程機車汰換比率第一名，大幅降低空氣污染。
交通警政方面，更利用科技執法、智慧巡簽，讓交通更順暢，守護市民安全；醫療衛生，嘉義市防疫超前，在農曆除夕當日一級開設，防疫工作精準到位，全市動員守護市民健康，今年也力推C肝根除計畫，人人都有好心肝，嘉義市醫療資源充足，建構出「健康城市」及「高齡友善城市」的美譽。
針對觀光休閒，嘉義市府認為，嘉義市雖然幅員小，但文化底蘊深厚，防疫之前努力行銷嘉義市，爭取到「國旅秋冬補助」1億2千多萬元，吸引眾多旅客來嘉，未來後疫情時代，將力推6心防疫旅遊，爭取國內旅客來嘉觀光。
黃敏惠表示，嘉義市致力「全齡共享、世代宜居」，以「全齡」高度來思考，一個能與時代接軌的城市，應該對青、中、老三代都充滿希望與活力，思考公共政策，市府將從「區域再造、美學設計、產業創生、社會應援」等四大策略，同時全力推動鐵路高架化，帶動嘉義市發展。
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