快訊

「胖達人」麵包摻香精法院判賠538萬元 但小S免賠！

港版國安法通過 蔡英文：不會坐視民主、自由、人權在香港倒退

遠見施政調查嘉義市4.5星 黃敏惠：感謝團隊要再接再厲

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
黃敏惠（後）強調團隊要再接再厲，以「全齡」高度來思考，一個能與時代接軌的城市。圖／嘉義市府提供
黃敏惠（後）強調團隊要再接再厲，以「全齡」高度來思考，一個能與時代接軌的城市。圖／嘉義市府提供

2020年遠見雜誌縣市長施政滿意度調查結果今天出爐，嘉義市長黃敏惠連續第2年得到4.5星，獲得72.1％施政滿意度及71.5施政分數，針對上述調查結果，黃敏惠感謝市民支持、議會監督，強調成績是市府團隊共同努力，將再接再厲為市民謀福祉。

調查統計指出，嘉義市在8項施政評鑑指標，滿意度都比去年更高，其中，教育、環保、警政治安及醫療衛生、消防、公共安全都位居全國前段班，市府投入大量教育資源，提升未來城市競爭力已獲市民肯定。

其中，致力打造嘉義市「教育品牌」，落實「教育五心」政策，讓嘉義市成為「全國首創班級教室全面裝設冷氣」與新風換氣系統的縣市；環保方面表現不俗，二行程機車汰換比率第一名，大幅降低空氣污染。

交通警政方面，更利用科技執法、智慧巡簽，讓交通更順暢，守護市民安全；醫療衛生，嘉義市防疫超前，在農曆除夕當日一級開設，防疫工作精準到位，全市動員守護市民健康，今年也力推C肝根除計畫，人人都有好心肝，嘉義市醫療資源充足，建構出「健康城市」及「高齡友善城市」的美譽。

針對觀光休閒，嘉義市府認為，嘉義市雖然幅員小，但文化底蘊深厚，防疫之前努力行銷嘉義市，爭取到「國旅秋冬補助」1億2千多萬元，吸引眾多旅客來嘉，未來後疫情時代，將力推6心防疫旅遊，爭取國內旅客來嘉觀光。

黃敏惠表示，嘉義市致力「全齡共享、世代宜居」，以「全齡」高度來思考，一個能與時代接軌的城市，應該對青、中、老三代都充滿希望與活力，思考公共政策，市府將從「區域再造、美學設計、產業創生、社會應援」等四大策略，同時全力推動鐵路高架化，帶動嘉義市發展。

黃敏惠（中）強調團隊要再接再厲，以「全齡」高度來思考，一個能與時代接軌的城市。圖／嘉義市府提供
黃敏惠（中）強調團隊要再接再厲，以「全齡」高度來思考，一個能與時代接軌的城市。圖／嘉義市府提供
黃敏惠強調團隊要再接再厲，以「全齡」高度來思考，一個能與時代接軌的城市。圖／嘉義市府提供
黃敏惠強調團隊要再接再厲，以「全齡」高度來思考，一個能與時代接軌的城市。圖／嘉義市府提供

嘉義 黃敏惠
【閨蜜友情大考驗】看看你的專屬幸運色、送你閨蜜專屬好禮！

延伸閱讀

影／賣漢堡也賣人情味！他獲全球志工首獎捐2萬5000美金

嘉義市酒店、舞廳未解封 酒店小姐：轉往KTV謀生

嘉市前天強降雨不淹水 黃敏惠：堅持做「公園市長」

嘉義市強降雨不淹水 黃敏惠感謝水災應變團隊鎮夜守望

相關新聞

舞廳酒店梅花座隔板！嘉市有條件解封即日接受申請檢查

國內新冠肺炎疫情趨緩，嘉義市長黃敏惠今日宣布，「有條件」解封有陪侍服務之酒店與舞廳等營業場所，市府將函發「自主檢查表」給...

台南設阿中自助餐、英雄宴！陳時中行程「南進北出」

衛福部長陳時中本周六日到台南，台南市長黃偉哲下午表示，行程安排會以「南進北出」為原則，目前確定會去奇美博物館，第一天晚餐...

「赤腳苦讀」蘇俊雄教出3位總統 馬英九訪老師六甲故居

前總統馬英九今天走訪老師大法官蘇俊雄在台南六甲的故居，蘇太太蘇余美津專程從台北回來接待，蘇俊雄是鄉下赤腳孩子一路讀到博士...

賴清德的百人以下小校營養午餐費全免 黃偉哲改了

台南市教育局今天宣布，百人以下學校營養午餐全面補助計畫，自下學年度起改為只補助弱勢學生，其餘經費用於校務發展，提升教學品...

最高可領90K 勞動部推青年跨域就業津貼

勞動部推出「青年跨域就業津貼」方案，初次尋職青年經公立就服機構推介到離家30公里外工作，最高可領9萬元補助，在高雄就有碩...

嘉義垂楊國小學生搭里山列車 台南幫水雉整理舒適的家

嘉義縣垂楊國小五年級78位師生，今天搭著里山動物列車來到台南市官田水雉生態教育園區，從105年起每學期開都會帶學生來水雉...

故宮南院對面又一飯店開幕 室內兒童樂園試營運

嘉義縣治太保市故宮南院對面，加盟長榮集團飯店經營的長榮文苑酒店，4月開幕，鄰近酒店另一家以家庭親子為主題的新飯店「棒棒積...

影／白嘉莉登上南美館舞台 就像當年最美主持人

隨著疫情趨緩民眾生活逐漸恢復正常，台南美術館今天舉辦「盛放南國」大展開展記者會，邀請數百名藝術家與地方人士齊聚一堂，現場...

大雨致養殖護岸潰堤 魚塭損失慘漁民哭紅眼求助

連續豪雨下下停停，造成昨晚雲林台西中央路大淹水，一旁的養殖區護岸潰堤，魚塭就在鄰近的丁姓養殖業者難過的表示，昨晚的大水淹...

搶救日治景觀 民團盼留台南火車站周邊

台南市鐵路地下化工程進行中，未來從日據時期至今的鐵道景觀將全部拆除、僅存台南火車站；台南文化守護行動聯盟最近向文化資產管...

任內修復八田與一紀念園區 馬英九重遊：維護很好

前總統馬英九今天重遊他在總統任內重修的八田與一紀念園區，肯定10年後園區維護的更好，馬英九曾推崇八田與一説，對台灣有貢獻...

台南某國小校長中午喝酒醉趴路旁 遭民眾拍照投訴

台南市議員陳碧玉今天在議會總質詢指出，一名國小校長利用中午用餐時間喝酒，結果酒醉趴坐在路旁，遭民眾拍照投訴，她要求台南市...

熱門新聞

台東「最美高架鐵路」今天通車了！ 鐵道迷：美爆了

影／雷雨夜襲高雄 岡山人吶喊：起床多了好多條河流

基隆送水幹管破漏搶修 中正、信義1萬2千戶停水16小時

文華東方6月將解雇212人 北市：恐違法最高開罰50萬

台南佳里交通大執法 取締案增4千多件、減少202人傷亡

雨彈來襲！台中思恩堂的2棵大榕樹倒了 市府今早排除中

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。