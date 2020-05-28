台南某國小校長中午喝酒醉趴路旁 遭民眾拍照投訴

台南市議員陳碧玉今天在議會總質詢指出，一名國小校長利用中午用餐時間喝酒，結果酒醉趴坐在路旁，遭民眾拍照投訴，她要求台南市教育局應要求校長自律。對此，教育局長鄭新輝回應，會請校長潔身自愛，中午不應喝酒。

陳碧玉今天在質詢時播放一張照片，她指一名國小校長趴坐在遮陽傘下，原因是中午喝酒，醉到無法行走，一旁的民眾覺得觀感不佳，拍照向她投訴。

陳碧玉詢問教育局說，中午用餐時間校長可以喝酒嗎？喝酒就算了，還喝到沒辦法走了坐在一旁，恐怕讓家長造成不信任感、觀感不好，校長的情況是否有違規？

鄭新輝表示，原則上校長中午不應該喝酒，若因公關無法避免喝酒需求，他會建議校長下午要請假，這部分關係到公共形象，會要求校長潔身自愛。

台南市長黃偉哲說，局長意思是「上班不喝酒，喝酒不上班」，如果校長下午排訂重要會議，因此延誤公務必須要負全責。