賴清德的百人以下小校營養午餐費全免 黃偉哲改了

台南市教育局今天宣布，百人以下學校營養午餐全面補助計畫，自下學年度起改為只補助弱勢學生，其餘經費用於校務發展，提升教學品質，強化小校體質。

偏鄉小校受少子化影響，招生不易，為鼓勵學生回流就讀、平衡城鄉發展落差，台南市自99學年度第2學期起，推動百人小校教科書及營養午餐全面補助計畫。但這種不分貧富，一律補助的方式，曾被審計部糾正，而且也未明顯達到人數回流的效果。

經教育局因應情勢改變，進行意見蒐集及滾動檢討後，今宣布自109學年度起，轉型為補助精進小校校務發展計畫，除原有補助弱勢學童午餐及教科書經費不變外，其餘經費用於小校校務發展，多元化提升教學品質。

市長黃偉哲表示，每名學童在校有書讀、有午餐享用，都能安心就學是教育的最大目標，經評估各界對百人小校補助計畫意見後，自109學年度起調整補助方向，朝向「卓越小校發展」、「校務特色經營」、「提升學習品質」及「學童適性發展」等目標努力，期許學校用心打造亮點、永續發展。

教育局長鄭新輝表示，百人小校校務發展經費將由學校規畫環境與設施改善、特色課程與教學規畫及營養午餐加值服務等。透過學校積極構思與安排校內課程活動，精進學校教學內容，豐富學生學習內涵，提供優質化的學習環境，創造百人小校經營特色。同時，對於低收、中低收、導師家訪認定、家庭突遭變故等弱勢學生，持續提供教科書及午餐補助，讓百人小校每位學童不僅安心就學，且獲得豐富的教學資源，學習更有好品質。

對百人以下小校校務發展經費補助為，40人以下18萬、41至60人為22萬、61人至80人26萬、81人以上30萬元。