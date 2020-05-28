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影／中正大學傳流浪狗追車 愛狗媽與學生發生爭執

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣中正大學日前傳流浪狗追車事件，林姓愛媽（左一）向家畜所人員解釋當天情況。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣中正大學日前傳流浪狗追車事件，林姓愛媽（左一）向家畜所人員解釋當天情況。記者陳玫伶／攝影

嘉義中正大學附近常傳有多隻流浪狗追人車事件，並曾有學生因此受傷，嘉義縣家畜疾病防治所日前獲報，林姓愛媽在餵狗時，有5、6隻流浪狗不斷出現追車行為，但林姓愛媽不管不問，與學生發生爭執，學生只好通知家畜所及轄區員警前往了解。

學生與林姓愛媽爭執當下，學生拿手機拍下畫面，影片中有多隻流浪狗在追經過的機車，林姓愛媽卻只站在一旁講電話，林姓愛媽堅稱追車的狗不是她養的，自己只養固定7、8隻幼犬，且都很乖很聽話。

林姓愛媽表示，她當天好不容易聚集7隻流浪狗到一處較沒有人的地方準備餵狗，卻有學生看到流浪狗心生不滿，向她嗆聲，表示為什麼要隨便餵狗，害狗嚇得四處亂跑，飯也沒吃成，覺得很心疼，她也擔心2個月前被家畜所抓走的狗「皮皮」沒吃飯會餓死。

家畜所表示，2個多月前所接獲民眾舉報中正大學有流浪狗追車事件，家畜所發現這群流浪狗是由一隻不到1歲的黑色土狗「皮皮」帶頭，林姓愛媽堅稱自己的狗不會追車，如果出事自己願意負責，不願家畜所人員抓狗，結果在與林姓愛媽溝通過程中，「皮皮」再次追人，為顧及學生安全只能將牠帶回所裡。

家畜所事後詢問附近店家，皆表示已少有流浪犬追人車事件，家畜所表示，林姓愛媽至今還未將「皮皮」接回，卻有民眾上地方社團捏造事實表示，家畜所將民雄的狗都抓完、不讓流浪狗生存等，造成民眾觀感不佳，日前晚間再接獲學生反映，表示又有狗追人，他們才派員前往了解並捕抓。

家畜所表示，因人力有限，當發生流浪狗追人車等具攻擊性事件，並經民眾舉報，家畜所會派人前往處理，但不可能隨時亂抓街頭上無害的流浪狗，如民眾遇到類似事件，可於上班時間撥打嘉義縣精準捕捉專線（05）3620373。

嘉義縣中正大學日前傳流浪狗追車事件，林姓愛媽（右一）向家畜所人員解釋當天情況。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣中正大學日前傳流浪狗追車事件，林姓愛媽（右一）向家畜所人員解釋當天情況。記者陳玫伶／攝影
林姓愛媽的狗有追車行為。圖／家畜所提供
林姓愛媽的狗有追車行為。圖／家畜所提供

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