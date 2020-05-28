嘉義縣議會退回縣府成立勞工暨青年發展處案 議員激辯

行政院核定開發嘉義縣南靖、公館產業園區開發，縣長翁章梁為因應轉型農工大縣，擬新增「勞工及青年發展處」，上午議會臨時會聯審，藍營及無黨議員聯手，以財政困難，勞工業務重複為由，主張退回，綠營議員主張保留，最後主席陳柏麟議員裁示退回，留待下月定期會縣長報告再審。

主張退回的藍營議員詹琬蓁、王啟澧、吳思蓉，以及無黨陳福成、蔡奇璋，他們認為新增勞工暨青年發展處，由社會局勞工行政科、勞資關係科移入，只新增青年發展科，卻要新增辦公室、處長、副處長及專員等人事。

縣府連11萬元道路改善都沒錢，卻要用超額徵稅支應業務及人事費， 質疑財政困難經費不夠，且勞工相關業務已在社會局 運作，沒必只為新增青年發展科，再新增1個處，王啟澧、吳思蓉質疑縣長因人設事，無黨議員何子凡說，新增青年發展科設社會局就可以。

綠營議員林秀琴主張保留，先讓縣長報告再討論，不要退回；議員林緗亭也說，是否有設新勞青處必要性及迫切性，先讓縣長報告後再說。財政稅務局長蕭俊明說，籌辦150萬元業務費用超徵稅收足夠。社會局長蕭英成說，勞青處將調整禮堂空間做辦公室。行政處長邱美切說，辦公室利用禮堂後方空間規畫設計中。