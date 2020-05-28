台日攜手抗疫 新港集資樂捐飛驒市口罩登NHK報導

新港文教基金會號召在地鄉親集資委請廠商製作，贈送5000個布口罩給日本飛驒市，除當地官方單位飛驒市役所在臉書致謝，日本NHK電視台昨天也報導，兩友好城市在患難見真情。

新港文教基金會董事長陳政鴻今天表示，新港文教基金會得知日本在武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情爆發後欠缺口罩，因此號召在地社團、鄉親集資，委請廠商製作布口罩，並贈送5000個布口罩給飛驒市，目前飛驒市公所已收到口罩，將在開學時送給當地中小學生。

飛驒市役所也在臉書貼文致謝，從台灣友好城市新港鄉寄來的「友好口罩」和暖心祝福，也謝謝新港鄉國小小朋友們寄來的可愛祝福卡片，讓飛驒市民勇氣倍增，衷心感謝新港的朋友們，支撐度過了這次難關。

飛驒市的中小學校預定6月正式開學，「友好口罩」將發給市內中小學校的師生們。

陳政鴻表示，日本NHK電視台昨天也以「從台灣到飛驒市立學校的口罩」為標題，報導這條台日友好的訊息，兩個友好城市在患難中更見真情。

新港文教基金會1994年邀請日本古川町的人士來新港指導社區營造，開啟兩地交流，2004年古川町、神岡町、河合村、宮川村合併成飛驒市後，雙方往來密切。2017年，新港鄉公所更與飛驒市役所締結友好城市，每年都會有互訪活動及文化交流，包括近幾年在新港舉辦的台日慶典交流祭，但今年因為疫情停擺。