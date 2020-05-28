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影／賣漢堡也賣人情味！他獲全球志工首獎捐2萬5000美金

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
唐有建獲得麥當勞全球志工首獎，日前收到首獎獎座。記者卜敏正／攝影
唐有建獲得麥當勞全球志工首獎，日前收到首獎獎座。記者卜敏正／攝影

麥當勞嘉義市吳鳳南路加盟店負責人唐有建，長期參與社區服務丶關懷弱勢，強調開店「不只賣漢堡，也賣人情味」，日前獲麥當勞集團第一屆全球志工獎第1名，他捐出獎金2萬5000美金，為嘉義安仁家園購買巴士圓夢。

唐有建加盟麥當勞已7年多，因為長期參與公益志工服務，曾獲嘉義市好人好事獎，他經常告訴別人 經營麥當勞「不只賣漢堡，也賣人情味」，要跟社區成為一家人，為社區服務，也因認識天主教安仁家園，定期去安仁辦活動、為孩童上課，也了解他們的需求。

唐有建說，已經把助人和做公益，當成日常生活一部分，去年初得知麥當勞有這個志工獎計畫，就已計畫無論得到多少獎金，都要捐助安仁家園，同時協助募款買巴士，沒想到能夠拿到首獎，幫助安仁家園圓夢。

他說，歷經數月甄選，去年底麥當勞通知，他從全球129位競爭者中脫穎而出，獲全球志工獎第1名，原訂上個月在美國舉辦公開頒獎典禮，卻因新冠肺炎取消，讓他覺得有些可惜，但他日前收到獎金後，已全數捐給安仁家園購買中型巴士。

嘉義市黃敏惠市長也在第一時間恭賀唐有建獲獎，感謝他默默付出丶為公益服務，也呼籲全民將這股正向力量，傳向社會角落，嘉義市不缺少美，只要細看，可以發現美好事物中充滿了愛！

唐有建與麥當勞公司，日前到安仁家園捐出25000美金。記者卜敏正／翻攝
唐有建與麥當勞公司，日前到安仁家園捐出25000美金。記者卜敏正／翻攝
唐有建獲得麥當勞全球志工首獎。記者卜敏正／攝影
唐有建獲得麥當勞全球志工首獎。記者卜敏正／攝影

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